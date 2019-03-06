2019-03-06T11:37:37+03:00
Общество

Рубрика «дебоширы на борту»: двух друзей по бутылке выпроводили из самолета Хабаровск-Иркутск за маты и плохое поведение

Мужчины в аэропорту сперва пытались вести себя прилично, затем горячительное взяло верх
Элина ОГАНЕСЯН
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Рубрика «дебоширы на борту»: двух друзей по бутылке выпроводили из самолета Хабаровск-Иркутск за маты и плохое поведениеРубрика «дебоширы на борту»: двух друзей по бутылке выпроводили из самолета Хабаровск-Иркутск за маты и плохое поведениеФото: Иван ВИСЛОВ
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Случилось все вчера, пятого марта, на борту самолета Хабаровск-Иркутск. 33 и 37-летние жители небольшого городка в Бурятии, по одной из версий, хотели вылететь домой с заработков. Деньги получили, вот и решили отметить, да про меру забыли – напились.

Пока проходили регистрацию, всеми силами пытались сделать вид, что все они трезвы, и кровь их чиста на предмет алкогольных напитков. С этой миссией, какая бы невыполнимая она ни была, мужчины справились. Пройдя на борт и найдя свои места, мужчины расслабились и дали волю эмоциям. Стали жестикулировать, громко разговаривать матом и вести себя асоциально. Благо, самолет еще не успел подняться в воздух, и у экипажа была возможность выпроводить нетрезвых дебоширов. В аэропорту краевого центра их под белые рученьки забрали сотрудники полиции, которые доставили обоих в дежурную часть ЛОП.

Брать у них показания не стали, любая попытка рассказать о произошедшем терпела фиаско. Мужчины и двух слов связать не могли. Сказывалось количество выпитого. А проснувшись со словами: «Простите, мы не хотели», они все-таки дали показания.

- Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 20.21 и ст. 20.1 КоАП Российской Федерации («Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство»), - отметила Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

Напомним, что в 2018 году с авиарейсов на Дальнем Востоке снято 115 пассажиров. Большинство из них, разумеется, были в состоянии алкогольного опьянения.

Как вести себя пассажирам, когда рядом человек ведет себя неадекватно

Игорь Безухов, заместитель начальника полиции УТ МВД России по ДФО, полковник полиции:

- Пассажирам желательно отсесть подальше от дебошира и не создавать ему аудиторию. В случае конфликтной ситуации сразу сообщать представителям авиакомпании, и тогда решение принимает командир воздушного судна, осуществляется посадка в ближайшем аэропорту, и правонарушитель передается сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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