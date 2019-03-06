К 8 марта в подарок: на Камчатку обрушится шторм с десятиметровыми волнами

В преддверии Международного женского дня и в сам праздник 8 марта стихия решила устроить жителям Камчатки сюрприз и подарить волны высотой восемь-десять метров. Сохранится явление до ночи 9 марта.

Стихия, по прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, разгуляется 7 марта в Тихом океане и акватории Берингова моря рядом с центральными Алеутскими островами. Днем волнение распространится на западную часть Берингова моря.

Стихия тоже женщина - на следующий день, 8 марта, она сделает подарок и начнет бушевать рядом с восточными Алеутскими островами. Волнение продолжится и 9 марта.

- Волнение представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах. Поэтому при получении штормового предупреждения мы оповещаем экипажи судов, находящихся в штормовых районах, с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах, - сказал Сергей Федоров, врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

МЧС напоминает, что если ситуация угрожает жизни и здоровью, необходимо немедленно позвонить по номерам: «01» (со стационарных телефонов) или «101» (с мобильных).