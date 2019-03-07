Около тысячи человек едва не лишились домов из-за сильного пожара в Хабаровском крае

В Хабаровском крае раньше времени начался сезон пожаров. Жители региона уже ощутили на себе все «прелести» этого периода, когда горел Хабаровский район, а также соседние Китай и Приморье. На этот раз в эпицентре оказался поселок Кукан.

Около тысячи человек едва не лишились домов из-за сильного пожара в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края

- В полдень, 6 марта, в ста метрах от населенного пункта возник пожар. Была большая угроза перехода огня на поселок, - рассказывают в управлении лесами по Хабаровскому краю. - Ситуация осложнялась сильным ветром, дующим в направлении поселка Кукан.

Как только спасатели получили сообщение об опасности, 11 парашютистов-десантников Куканского авиаотделения незамедлительно направились на вездеходе к месту пожара. Прибыв на место, они сразу же приступили к ликвидации огня. С пламенем пожарные боролись при помощи специальных рюкзаков-огнетушителей, заливая огонь водой. Сбивали его и с помощью воздуходувок.

В Хабаровском крае раньше времени начался сезон пожаровФото: Правительство Хабаровского края

Действия лесных пожарных помогли устранить угрозу распространения огня на поселок. Уже к 14:30 они локализовали огонь, а к 18:00 полностью ликвидировали его.