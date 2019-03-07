Из-за погоды краснокнижные птицы на Камчатке вынуждены искать новые места дислокации

Сотрудники службы охраны на Камчатке, которые занимаются патрулированием окрестностей Курильского озера, последние дни наблюдают за редким явлением. Самый глубокий пресный водоем полуострова сковало льдом.

Оттает ли озеро в ближайшее время или нет, специалисты пока не берутся сказать. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Казалось бы, ничего необычного не произошло, но последний раз такое случалось лишь в 2016 году, а до этого подобное происходило в 2007 году, об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. На первый взгляд, и проблемы-то в этом нет никакой, но Курильское озеро – место, где кормятся краснокнижные птицы: белоплечие орланы, беркуты и лебеди-кликуны. Они питаются отнерестившейся неркой и ее икрой, но в связи с обледенением водоема вынуждены искать новые места дислокации.

- В этом году Курильское озеро покрылось коркой льда 21 февраля. Потом, в течение недели температура воздуха варьировала от 15 до 24 градусов мороза при отсутствии ветра, - сообщил Алексей Ознобихин, государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». — Сегодня я провел замеры толщины льда в 20 метрах от берега, за две недели она выросла до 15 сантиметров.

Пернатым сейчас попросту нахватает еды. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Известно озеро тем, что в нем обитает крупнейшее в Азии стадо ценного дикого лосося — нерки. Помимо этого там нерестится кета, кижуч, горбуша, девятииглая и трехиглая корюшка, арктический голец и кунджа. Нерка продолжает нереститься здесь до конца зимы, даже подо льдом. Конечно, назвать обледенение масштабной проблемой нельзя – лед для рыбы не помеха, а вот птицам это, хоть и небольшую, но опасность все же несет.

- В нерестовые бугры, где развиваются мальки, по-прежнему поступает ключевая вода. В гораздо худших условиях оказываются белоплечие орланы, беркуты и лебеди-кликуны, которые продолжают зимовку в районе Курильского озера. Им приходится теперь скапливаться вдоль незамерзающей реки Озерной. Из-за этого могут пострадать нерестилища нерки, расположенные в верхнем течении реки. Их на мелководье очень активно раскапывают лебеди, — сообщил Сергей Травин, сотрудник Камчатского филиала ВНИРО.

Нерестилища нерки на мелководье очень активно раскапывают лебеди. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Оттает ли озеро в ближайшее время или нет, специалисты пока не берутся сказать.