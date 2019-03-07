2019-03-07T09:36:11+03:00
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Из-за погоды краснокнижные птицы на Камчатке вынуждены искать новые места дислокации

Пернатым сейчас попросту не хватает еды [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Из-за погоды краснокнижные птицы на Камчатке вынуждены искать новые места дислокации. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»Из-за погоды краснокнижные птицы на Камчатке вынуждены искать новые места дислокации. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
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Сотрудники службы охраны на Камчатке, которые занимаются патрулированием окрестностей Курильского озера, последние дни наблюдают за редким явлением. Самый глубокий пресный водоем полуострова сковало льдом.

Оттает ли озеро в ближайшее время или нет, специалисты пока не берутся сказать. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Оттает ли озеро в ближайшее время или нет, специалисты пока не берутся сказать. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Казалось бы, ничего необычного не произошло, но последний раз такое случалось лишь в 2016 году, а до этого подобное происходило в 2007 году, об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. На первый взгляд, и проблемы-то в этом нет никакой, но Курильское озеро – место, где кормятся краснокнижные птицы: белоплечие орланы, беркуты и лебеди-кликуны. Они питаются отнерестившейся неркой и ее икрой, но в связи с обледенением водоема вынуждены искать новые места дислокации.

- В этом году Курильское озеро покрылось коркой льда 21 февраля. Потом, в течение недели температура воздуха варьировала от 15 до 24 градусов мороза при отсутствии ветра, - сообщил Алексей Ознобихин, государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». — Сегодня я провел замеры толщины льда в 20 метрах от берега, за две недели она выросла до 15 сантиметров.

Пернатым сейчас попросту нахватает еды. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Пернатым сейчас попросту нахватает еды. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Известно озеро тем, что в нем обитает крупнейшее в Азии стадо ценного дикого лосося — нерки. Помимо этого там нерестится кета, кижуч, горбуша, девятииглая и трехиглая корюшка, арктический голец и кунджа. Нерка продолжает нереститься здесь до конца зимы, даже подо льдом. Конечно, назвать обледенение масштабной проблемой нельзя – лед для рыбы не помеха, а вот птицам это, хоть и небольшую, но опасность все же несет.

- В нерестовые бугры, где развиваются мальки, по-прежнему поступает ключевая вода. В гораздо худших условиях оказываются белоплечие орланы, беркуты и лебеди-кликуны, которые продолжают зимовку в районе Курильского озера. Им приходится теперь скапливаться вдоль незамерзающей реки Озерной. Из-за этого могут пострадать нерестилища нерки, расположенные в верхнем течении реки. Их на мелководье очень активно раскапывают лебеди, — сообщил Сергей Травин, сотрудник Камчатского филиала ВНИРО.

Нерестилища нерки на мелководье очень активно раскапывают лебеди. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Нерестилища нерки на мелководье очень активно раскапывают лебеди. Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Оттает ли озеро в ближайшее время или нет, специалисты пока не берутся сказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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