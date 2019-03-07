Бывший «Аркаим» в Хабаровском крае приостановил производство до лучших времен

Крупный лесоперерабатывающий комплекс «Новый лес» в Ванинском районе Хабаровского края (бывший «Аркаим») снова оказался в кризисной ситуации. В феврале сотрудники предприятия объявили забастовку и остановили производство, а уже несколько дней спустя – в марте – руководство объявило о приостановке деятельности завода.

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- Нам второй месяц не дают заработную плату, людей сокращают, вынуждают увольняться. Нам нечем кормить детей, платить за квартиру, за детский садик, за коммунальные услуги, - говорит в видеообращении от лица коллектива сотрудница предприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/695824" frameborder="0"></iframe> Видеообращение работников экс-Аркаима.Социальные сети

После такого смелого шага со многими сотрудниками «Нового леса» рассчитались за январь этого года.

Коллектив предприятия в лучшие годы насчитывал 800, а то и всю тысячу человек. Сейчас осталось не более 600, да и из них часть уволилась по собственному желанию. Некоторые в надежде, что смогут вернуться на комплекс, когда тот возродится из пепла. Другие – в поисках более стабильной работы со своевременной выплатой зарплаты. К тому же предприятие приостановило свою производственную деятельность.

- Руководство предприятия озвучило причину приостановки деятельности - недостаток лесосырьевой базы. Сейчас она не обеспечивает текущие мощности завода. В планах у администрации предприятия наладить вопрос с лесосырьевой базой, документацию на разрешение рубки они сейчас готовят – это первое. Второе, – попытаются стать резидентами Свободного порта для облегчения налоговой базы. Ориентировочные сроки, которые называют руководство предприятия, - 1,5-2 месяца, и завод заработает снова, - прокомментировал ситуацию Александр Наумов, глава администрации Ванинского района.

Среди сотрудников предприятия есть и третьи, которые отказались увольняться и согласились на условия: «обеспечить оплату времени простоя работников в размере 2/3 среднего заработка…». Кто-то готов уйти только по закону, со всеми положенными выплатами, а кто-то надеется на скорое решение проблемы.

- В конце февраля у нас было собрание с руководством и нам объявили, что предприятие находится в тяжелом положении, нам не могут выплачивать зарплаты и предложили уволиться по собственному желанию. Добавили, что если этого не сделаем, то не увидим своих денег. Но я увольняться не стал и подписал приказ о переводе на 2/3 от среднего заработка. С такими условиями согласились еще около 100 человек. Ходят разговоры, что у предприятия сменится название и тех, кто уволился по собственному, возможно, пригласят на работу обратно, - поделился Игорь, сотрудник предприятия (имя изменено – прим. ред.).

ОФИЦИАЛЬНО

На январь 2019 года, по информации прокуратуры Хабаровского края, задолженность по зарплате у ООО «Новый лес» была в размере 17,5 миллиона рублей. Обновленные данные в распоряжении ведомства появятся 10 марта.

Что же касается возобновления работы предприятия, то на это, судя по информации пресс-службы правительства региона, брошены немалые силы. План перезапуска завода инвестор готов предоставить на следующей неделе. Краевые власти пообещали рассмотреть возможность выделения дополнительных лесных участков для увеличения загрузки предприятия.

- Для полной загрузки завода необходимо около 1,3 миллиона кубометров леса, а мы получили только 716 тысяч кубических метров. Из них можем выпиливать только половину. Это ошибка, которую нужно исправлять для перезапуска производства, - прокомментировал Максим Севрюков, председатель совета директоров компании-учредителя, инвестор.

Кстати, правительство и «Новый лес» взяли «на карандаш» вариант выставить имущественный комплекс завода на открытые торги для поиска нового стратегического инвестора.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

С 2008 года в Ванинском районе на предприятии, которое тогда еще носило название «Аркаим» претворялся в жизнь крупный инвестиционный проект. Под него в 2009 году была запущена линия по производству древесно-стружечных плит с объемом выпуска в 140 тысяч кубических метров в год. Выпуск пиломатериалов должен был составлять 550 тысяч кубометров, 140 тысяч кубических метров ДСП, 180 тысяч кубов – профильной продукции, 200 тысяч тонн топливных гранул.

Первые сложности появились в 2013 году. Тогда руководство завода столкнулось с проблемой нехватки собственных оборотных средств. Тогда же начались перебои с выплатой зарплат, из-за чего участились проверки правоохранителей, и было заведено уголовное дело.

Уже в 2014 году кредиторы открыли комплексу кредитную линию под залог акций и имущества предприятия. Сумма – 20 миллиардов рублей. Далее они приняли решение о введении процедуры наблюдения и конкурсного управления.

В комитет кредиторов вошли пять крупнейших банков, один из которых являлся обладателем пакета более 80 процентов акций, другой - обладателем имущественного комплекса.

В 2018 году на предприятие зашел новый инвестор – «Новый лес». Руководство взяло в аренду у одного из банков основной имущественный комплекс, приняло в штат сотрудников уже экс-«Аркаима» и запустило производство. Однако спустя четыре месяца работа завода вновь остановилась.