В Хабаровске ребенка зажало дверьми при выходе из автобуса

В Хабаровске в среду произошло не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Пострадавшие есть, а аварии как таковой не было. Водитель транспортного средства не врезался в столб, дерево или другой автомобиль. Не было и резкого торможения, из-за которых часто травмируются пассажиры. Перевозчик просто зажал дверьми девочку, которая выходила из автобуса с мамой. К слову, в этот момент у женщины на руках был совсем маленький ребенок.

По словам женщины, она и ее 6-летняя дочка в салоне автобуса ждали, когда выйдет пенсионерка, а уже затем стали выходить сами. Однако водитель придерживался другой версии. По его словам, женщина до последнего сидела, а в последний момент бросилась к выходу.

- При начале движения с открытыми дверьми от остановочного кармана, водитель не убедился в завершении высадки пассажиров, в результате чего допустил зажатие дверьми пассажира, - сообщили в краевом ГИБДД.

На место происшествия приезжали медики на карете скорой помощи. Осмотрев ребенка, они отправили его на домашнее лечение. У девочки диагностировали ушибы мягких тканей шеи. Кто виноват в случившемся, выяснят правоохранители. К счастью, в автомобиле была установлена камера видеонаблюдения.