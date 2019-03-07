На Чукотке пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Пассажирский самолет Bombardier DHC-8 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы вместе с пассажирами. Инцидент произошел на аэродроме «Купол» - одного из крупнейших коренных золото-серебряных месторождений на Дальнем Востоке.

Как сообщил один из работников аэродрома, самолет выполнял рейс из Магадана. Количество пассажиров собеседник не уточнил, отметив, что пострадавших на борту нет. Воздушное судно лишь повредило светосигнальное оборудование аэродрома, где произошел инцидент.

- Магаданская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, - отметили в пресс-службе ведомства.