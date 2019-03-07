В поселке под Хабаровском вырубили 10 гектаров дуба и ясеня, чтобы открыть сланцевый карьер

О том, что в поселке Некрасовка под Хабаровском творится что-то неладное, активистам-экологам сообщили местные жители. Они заметили, что на участке рядом с поселком предприниматели спилили под корень целую рощу из дубов, ясеня, липы и березы. Это примерно десять – пятнадцать гектаров, полторы тысячи ценных пород деревьев. Когда стали разбираться, выяснились странные вещи. Участок был передан бывшим главой администрации поселка в собственность предпринимателю.

- Предположительно, рубки производились для того, чтобы на этом месте сделать очередной карьер и добывать сланец, - рассказывает Владимир Сидоров, эколог. – Недоумение вызывает сумма, в которую глава поселка оценил ущерб от вырубки деревьев. Это два миллиона пятьсот рублей. По нашим оценкам, он в разы больше. Мало того - собственник участка взял на себя обязанность выполнить компенсационное озеленение и высадил 250 сосен, которые уже засохли наполовину и находятся в плачевном состоянии. Деревья поломанные, валяются. Местные активисты возмущены такими действиями администрации и выражают сомнения в их законности.

Сейчас законность действий главы поселка и представителей коммерческой фирмы проверяет природоохранная прокуратура.

- Нами проводится проверка. Установлено, что на месте, на площади более 10 гектаров действительно вырублена древесно-кустарниковая растительность, которая относится к ценным породам, это дуб, ясень, липа - отметил Уланбек Нажмитдинов, помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора. - К работе были привлечены специалисты Хабаровского лесничества, сейчас они пересчитывают пни. Это поможет установить точное количество уничтоженных деревьев. Права собственности на участок сейчас нами уточняются, нами направлен запрос в администрацию. Если факт допущенных нарушений природоохранного законодательства будет доказан, последуют меры прокурорского реагирования.