2019-03-08T10:04:56+03:00
Общество

Правительство Хабаровского края поможет возобновить производство на бывшем «Аркаиме»

Сергей Фургал встретился с нынешним руководством предприятия «Новый лес»
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Правительство Хабаровского края поможет возобновить производство на бывшем «Аркаиме»Правительство Хабаровского края поможет возобновить производство на бывшем «Аркаиме»Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Когда-то мощнейший деревообрабатывающий комплекс «Аркаим» был одним из флагманов отрасли в Хабаровском крае. Располагался он в Ванино и являлся градообразующим предприятием на нем было создано около тысячи рабочих мест, реализовывались крупные инвестиционные проекты.

Однако в 2013 году руководство завода столкнулось с проблемой нехватки собственных оборотных средств. Работникам не выплачивалась зарплата, а «Аркаимом» занялись правоохранительные органы. Годом спустя кредиторы ввели на предприятии процедуру наблюдения и конкурсного управления.

А в 2018 году туда зашел инвестор – «Новый лес». Коммерсанты взяли в аренду основной производственный комплекс и вновь запустили производство. Хотя проработал оно не долго – всего четыре недели. Работники предприятия записали видеообращение и направили его губернатору региона.

- Сотрудники предприятия еще помнят те проблемы, которые они испытывали несколько лет назад. Производство также останавливалось, а зарплаты не выплачивались. Для Ванино – это градообразующее предприятие, на нем работает более 800 человек, а когда и тысяча. То, что они обращаются к губернатору – это крик о помощи. И нам необходимо принять совместное и взвешенное решение, чтобы снять эту социальную напряженность, - отметил Сергей Фургал.

В правительство края пришли нынешние инвесторы. По их словам, предприятию не хватает сырьевой базы.

- Для 100%-й загрузки предприятия необходимо порядка 1,3 млн кубометров леса. Однако мы получили только 716 тыс. кубометров, из которых выпиливать можем только половину. Это ошибка, которую сейчас нужно исправлять для того, чтобы перезапустить производство. Мы настроены на работу в Хабаровском крае, - рассказал Максим Севрюков, председатель совета директоров компании-учредителя.

Свой план перезапуска производства инвестор представит правительству края уже на следующей неделе, представители правительства же пообещали рассмотреть возможность выделения дополнительных лесных участков для увеличения загрузки предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Когда замуж еще рано: на Камчатке спасатели освободили девушку от кольца
Нападающий «СКА-Хабаровск» будет дисквалифицирован на два матча
Беременную женщину доставили вертолетом из Тугуро-Чумиканского района в Хабаровск
Сегодня в Хабаровске «СКА-Нефтяник» проведет второй четвертьфинальный матч с кемеровским «Кузбассом»
Погода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков
В Комсомольске с 11 марта ограничат автодвижение на Комшоссе
Капитана на Камчатке осудят за смерть матроса
Хабаровский «Учитель года» любит работать с детьми младших классов
В Хабаровском крае хотят покупать одежду, сшитую в регионе
Огромный гастрономический фестиваль устроят летом в Хабаровске
Из-за найденных останков тигра сельчанин в Хабаровском крае «попал» на 150 тысяч рублей
Комсомольчанам предлагают открыто рассказать о проблемах общественного транспорта
В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторы
В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнес
В поселке Хабаровского края нашли опасные и запрещенные боеприпасы