Правительство Хабаровского края поможет возобновить производство на бывшем «Аркаиме»

Когда-то мощнейший деревообрабатывающий комплекс «Аркаим» был одним из флагманов отрасли в Хабаровском крае. Располагался он в Ванино и являлся градообразующим предприятием на нем было создано около тысячи рабочих мест, реализовывались крупные инвестиционные проекты.

Однако в 2013 году руководство завода столкнулось с проблемой нехватки собственных оборотных средств. Работникам не выплачивалась зарплата, а «Аркаимом» занялись правоохранительные органы. Годом спустя кредиторы ввели на предприятии процедуру наблюдения и конкурсного управления.

А в 2018 году туда зашел инвестор – «Новый лес». Коммерсанты взяли в аренду основной производственный комплекс и вновь запустили производство. Хотя проработал оно не долго – всего четыре недели. Работники предприятия записали видеообращение и направили его губернатору региона.

- Сотрудники предприятия еще помнят те проблемы, которые они испытывали несколько лет назад. Производство также останавливалось, а зарплаты не выплачивались. Для Ванино – это градообразующее предприятие, на нем работает более 800 человек, а когда и тысяча. То, что они обращаются к губернатору – это крик о помощи. И нам необходимо принять совместное и взвешенное решение, чтобы снять эту социальную напряженность, - отметил Сергей Фургал.

В правительство края пришли нынешние инвесторы. По их словам, предприятию не хватает сырьевой базы.

- Для 100%-й загрузки предприятия необходимо порядка 1,3 млн кубометров леса. Однако мы получили только 716 тыс. кубометров, из которых выпиливать можем только половину. Это ошибка, которую сейчас нужно исправлять для того, чтобы перезапустить производство. Мы настроены на работу в Хабаровском крае, - рассказал Максим Севрюков, председатель совета директоров компании-учредителя.

Свой план перезапуска производства инвестор представит правительству края уже на следующей неделе, представители правительства же пообещали рассмотреть возможность выделения дополнительных лесных участков для увеличения загрузки предприятия.