2019-03-09T03:44:13+03:00
Общество

Губернатор Колымы собрал бригаду штукатуров и маляров из чиновников правительства

Высокопоставленные чины возьмутся за ремонт здания под «Кванториум»
Александра ШОПЕНКО
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Губернатор Колымы собрал бригаду штукатуров и маляров из чиновников правительства. Фото: правительство Магаданской областиГубернатор Колымы собрал бригаду штукатуров и маляров из чиновников правительства. Фото: правительство Магаданской области
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Губернатор Магаданской области остался недоволен ходом ремонта здания под детский технопарк «Кванториум». Выяснилось, что до сих пор не объявлен конкурс на выбор подрядчика.

- Я задаю вопрос уважаемым товарищам, мне рассказывают про какие-то лимиты-термиты, еще про какие-то вещи. Кто-то ждет каких-то дополнительных указаний, хотя получили мое прямое распоряжение. Мне его еще нужно как, рукой-ногой сопроводить? - сказал Сергей Носов, глава Магаданской области.

Тендер на отбор подрядчика будет объявлен, как выяснилось, только поле 20 марта, тогда как «Кванториум» должен быть готов к сентябрю. За полгода властям предстоит освоить 100 миллионов на детский технопарк.

Поскольку подрядчика нет, губернатор предложил чиновникам отправится на стройку.

- С 11 числа начинайте набирать из сотрудников правительства Магаданской области штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работу. Без конкурса, понятно вам? Я вам таких сроков до 20 не устанавливал. И все, кто рассказывает про невозможность заведения лимитов, отделами пойдут штукатурить и красить. Не можете организовывать головой, пойдете работать руками, - сообщил губернатор.

Кстати, срыв сроков ремонта здания под «Кванториум», подчеркнул глава региона, может сказаться и на возведении других объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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