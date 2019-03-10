Масленица-2019: в Хабаровске проводили зиму праздничными гуляниями

Самые масштабные проводы русской зимы прошли на набережной. Множество хабаровчан и гостей краевого центра посетило праздничное мероприятие, чтобы весело встретить весну. Для них подготовили различные конкурсы и состязания на смелость и ловкость, хороводы и прыжки в мешках.

Горожане весело встретили весну ФОТО: Алексей Павлюк

Со сцены участников масленичных гуляний развлекали задорные скоморохи в ярких нарядах. Они проводили интересные конкурсы, в которых предлагалось станцевать перед публикой или поучаствовать в боях на подушках. Концертная программа до конца мероприятия удерживала внимание горожан.

Несмотря на то, что в этом году в целях безопасности не было установлено традиционного столба с подарками, жители города все равно оставались в радостном и приподнятом настроении. Не только дети, но и взрослые люди принимали участие в конкурсах.

Можно было попробовать свои навыки в стрельбе из лука, наперегонки поиграть в хоккей с мячом, попрыгать в мешке или проверить физическую силу в перетягивании каната, где победа команды зависит от каждого участника. Все конкурсы сопровождались народной музыкой, от чего было весело выполнять их.

- Ну а что, очень даже хорошо! – делится своими впечатлениями житель Хабаровска Сергей Панкрушин - Жаль, конечно, что столб с подарками в этом году убрали. Я почему – то не на шутку был настроен покорять высоты - хотел схватить мультиварку за хвост, или чайник. А так бесплатно поесть гречки и побесится в толпе, это я сам по себе очень люблю. Для веселья многого не надо. С уверенностью говорю вам, что сегодня я не один такой.

На празднике работали киоски с едой на выбор - шашлыком, пловом и кофе с чаем ФОТО: Алексей Павлюк

На масленице работала полевая кухня. Люди стояли в длинной, но недолгой очереди в ожидании того, чтобы полакомится бесплатными угощениями, которые приготовили для них организаторы. Счастливцы, которые успели забрать свою порцию теплой гречки со свежим хлебом, радостно пританцовывали на месте.

А для тех, кто по какой – либо причине пропустил свое бесплатное угощение, были открыты киоски с едой на выбор - шашлыком, пловом и кофе с чаем. На масленичной площадке также расположились всевозможные лавки, где желающие могли приобрести праздничные мягкие игрушки и самодельные слаймы, а также шапки и платки, укрывшись которыми, ярко встретить грядущие весенние дни.

Для любителей сэлфи или классических фотографий были открыты фотозоны. Любой желающий мог сделать снимок на фоне русской печки, украшенной предметами народной кухни или разлечься на мягком сене, прижавшись к «дровяной» стене.

Самым особым гостем на празднике масленицы оставалось на протяжении всего действа нарядное чучело. Окружив кольцом чучело на расстоянии трех метров от него (конечно, в целях безопасности), гости праздника ждали, когда его сожгут. Посмотреть на огненное зрелище хотел каждый.

Особым гостем на масленице было нарядное чучело ФОТО: Алексей Павлюк

Мало кто остался не доволен такой масленицей, и всякий с надеждой на скорую теплую весну покинул площадку для гуляний. Тем более, что с неба поспал настоящий весенний снежок, тот самый которого не хватало зимой.

Как провожали зиму на городских прудах в Хабаровске

Несмотря на отнюдь не весеннюю погоду в минувшую субботу - шел мокрый снег, многие хабаровчане пришли на городские пруды на Уссурийском бульваре именно, чтобы проводить зиму. И зарядиться отличным настроением!

Заряд позитива гарантировала программа, в которой были конкурсы с призами - как для детей, так и для взрослых, лотереи, подарки, а еще - жителей Хабаровска угощали горячим чаем , гречневой кашей и свежим хлебом. Это в промозглую погоду пришлось как нельзя кстати.

К столу приглашали абсолютно всех без исключения. Желающие могли участвовать в конкурах. Тут тебе и перетягивание каната , и прыжки на скакалке (даже взрослые сделали несколько прыжков) , обруч и бадминтон.

Малыши подставляли свои лица для аквагрима, который им делали бесплатно. Родители фотографировали улыбающихся малышей в «боевой» раскраске.

А со сцены вещали вечно спорящие Зима и Весна, а забавный скоморох-аниматор развлекал детишек. Атмосфера праздника располагала к хороводам и танцам - пританцовывали даже самые хмурые.

Гости праздника участвовали в конкурсах, состязались на смелость и ловкость, водили хороводы ФОТО: Алексей Павлюк

В начале программы всем знакомый с детства «Ручеек» разогрел больших и маленьких зрителей , а самым ловким достались призы. Порадовал участников масленичных гуляний на прудах лауреат всероссийских конкурсов Александр Липовецкий - аплодисменты после двух его выступлений долго не утихали.

Ансамбль «Горовчаночка» порадовал зрителей своими песнями и танцами. Горожанам были предложены конкурсы - и они с удовольствием отгадывали загадки, дополняли незаконченные пословицы. «Первый блин…», - делала паузу ведущая. «Комом», - хором отвечали конкурсанты.

На «скорость» ели при поддержке болельщиков. «Жуем, жуем, жуем», - контролировал процесс ведущий. Мужчинам представилась возможность показать свою богатырскую силу - каждый поднял гирю в 24 кг столько раз, сколько смог: кто-то поднял 40 раз, а кто-то восемь.

Но в любом случае аплодисменты и призы достались каждому участнику, как и призы.

Кульминационной частью масленичной программы стало «Азари-шоу» с их «огненным» пердставлением и сжигание чучела- символа отжившей зимы . Чучело вспыхнуло ярким пламенем: во избежание несчастных случаев территория была огорожена лентой, но жар все равно обдал столпившихся горожан, давая возможность согреться и закончить проводы зимы на теплой нотке.