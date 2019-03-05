2019-03-05T05:59:50+03:00
Происшествия

Летевший в Лос-Анджелес китайский самолет совершил экстренную посадку на Чукотке из-за сработавшей пожарной сигнализации

На борту авиалайнера находились почти 200 человек
Элина ОГАНЕСЯН
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Летевший в Лос-Анджелес китайский самолет совершил экстренную посадку на Чукотке из-за сработавшей пожарной сигнализацииЛетевший в Лос-Анджелес китайский самолет совершил экстренную посадку на Чукотке из-за сработавшей пожарной сигнализацииФото: Александр ГЛУЗ
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Самолет авиакомпании Air China следовал из Пекина в Лос-Анджелес. Сложный перелет протяженностью больше десяти тысяч километров решились преодолеть порядка 188 пассажиров. Ничего не предвещало беды, пока экипаж не заметил, как в багажном отделении сработала пожарная сигнализация. Несмотря на то, что соответствующего запаха гари никто из находящихся в самолете не учуял, было принято решение об экстренной посадке воздушного судна. Разумеется, рисковать, находясь в тысячах километрах над землей, никто не собирался.

Самолет приземлился в ночь на пятое марта в аэропорту Анадыря. Чтобы посадка увенчалась успехом, экипаж использовал надувные трапы. К счастью, как передает пресс-служба правительства, никто из пассажиров не пострадал.

Роман Копин, губернатор Чукотки дал распоряжение подготовить для иностранцев и гостей автономного округа гостиницы и транспорт для размещения.

- В настоящий момент все пассажиры размещены в здании аэропорта, в зоне международных перелетов и VIP-зале. Для них организовано питание и питье, - отмечает Леонид Николаев, первый заместитель губернатора Чукотки. - На месте находятся медики, но за медицинской помощью пассажиры не обращались, никто не пострадал. Кроме этого в аэропорту работают четверо переводчиков – с английского и китайского языков. Информация о пожаре на борту самолета не подтвердилась.

Как отмечают в правительстве, уже есть договоренность Росавиации с авиакомпанией Air China. Резервный самолет должен прибыть в аэропорт Анадыря за пассажирами в 17 часов по местному времени. Однако все может измениться из-за сложных метеоусловий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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