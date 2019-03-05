«Комсомолка» подарила «Сундучки храбреца» пациентам Детской краевой больницы имени Пиотровича

«Сундучок храбреца» - это благотворительная акция в поддержку детей, находящихся на длительной госпитализации. Каждый день пребывания в стационаре они вынуждены преодолевать боль и страх перед процедурным кабинетом. С ним у малышей связано самое пугающее - уколы, капельницы и болезненные перевязки. Чтобы подбодрить детей, организаторы акции подарили Детской краевой больнице им. А.К. Пиотровича большие коробки с игрушками, раскрасками, мозаиками и книжками. Теперь после болезненных процедур малыши будут получать из них подарки. Ожидание сюрприза и желание пополнить коллекцию новым героем хоть немного, но отвлекает от боли и делает ребенка смелее.

Гостей праздника встречали космические кошки из шоу-агентства "ME WE"Фото: Марина КАЛИНИНА

Наполнить до краев «Сундучки храбреца» яркими игрушками «Комсомолке» помогли ОАО «Согаз-мед», детский развлекательный центр «Гулливер» и ООО «Мир упаковки». Коробочки отправились в разные отделения детской больницы, где их появления с нетерпением ждут более 300 детей.

КАК МНОГО НЕРАВНОДУШНЫХ

В честь вручения сундучков медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с партнерами организовал для маленьких пациентов настоящий праздник. На призыв подарить радость тем, кто сейчас борется с болезнью, откликнулось множество творческих коллективов, певцов, артистов и других неравнодушных жителей нашего города. Перед началом праздника ребята смогли сыграть в необычные настольные игры от мастерской хорошего настроения Good games. На входе в зал ребят встречали завораживающего вида «космические» кошки из шоу-агентства ME WE. Они вручили каждому яркие шарики от праздничных агентств «Рафинад» и «Праздничный переполох».

Подбодрить ребят пришла радиоведущая, автор и режиссер театрализованных представлений Татьяна Ванина.

- Думаете, вышла веселушка такая, что я не понимаю вашей боли? - обратилась к залу артистка. - А я понимаю, потому что буквально полгода назад сама лежала в больнице после страшной аварии. Смотрите, думаете, это обычная нога? Нет, у меня теперь металлическая коленка. Я очень долго ходила на костылях, но потом все прошло. И у вас все пройдет - обещаю.

Татьяна исполнила для ребят песню «Никто тебя не любит так, как я». Воспитанницы танцевальной студии «Терпсихора» выступили с номерами Juice, «Мне легко» и «Квартал», зарядив гостей энергией танца. Самая юная участница благотворительного концерта - вокалистка школы музыки «Капучино», лауреат международных конкурсов Виктория Левчук подарила ребятам свои любимые озорные песни. Вокальные ансамбли «Соловушка» и «Голосок» ДЮЦ «Восхождение» под руководством Александры Томских исполнили композицию «Подари улыбку миру» и песню из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания».

Главное для артистов - поднять настроение маленьким пациентам больницыФото: Марина КАЛИНИНА

ФОКУС ОТ ГЛЕБА

Несмотря на то, что ребята впервые и, надеемся, в последний раз в своей жизни пришли на концерт не в нарядных костюмах, а пижамах и тапочках, праздничное настроение не покидало зал ни на минуту.

Пациенты травматологического, неврологического, хирургического и других отделений сами стали участниками шоу, помогая творить чудеса иллюзионисту Александру Флегонтову. Девочка Лиза случайно превратила платок в белого голубя, а Маша - простую бумажку в дамскую шляпку. Ребята наперебой вызывались показать фокус вместе с Александром.

За Глеба, тянущего руку из второго ряда, переживали все - от главврача до самого иллюзиониста, ведь вторая ручка мальчика загипсована и плотно прижата к телу. А вдруг заденет ее во время игры?

Иллюзионист Александр Флегонтов дал детям почувствовать себя волшебникамиФото: Марина КАЛИНИНА

Все же Александр не смог отказать Глебу стать помощником в финальном фокусе. И тут в здоровой руке мальчика оказалась волшебная палочка, и по одному ее взмаху в тарелке появился настоящий пушистый кролик. Так маленький Глеб смог почувствовать себя волшебником. Теперь, поверив в свои силы, он будет колдовать над сломанной рукой, чтобы быстрее зажила.

- Мальчишки от 6 до 12 лет - самые частые наши пациенты, - рассказывает Александр Глонин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Детской краевой больницы им. А.К. Пиотровича. - Что поделать, они по биологии более активные. Травмы получают, бегая по гаражам, стройкам, оврагам. Летом до 75 человек в отделении находится, потому что в это время малышня менее организована, чем в школе.

Попадают в травматологию, естественно, не только мальчики. Например, недавно из Комсомольска-на-Амуре в больницу привезли двух девочек-подростков с повреждениями коленных суставов. Они, конечно, по гаражам не бегают - они профессионально борьбой занимаются.

- Дети здесь не скучают. Дружат всем отделением, вместе хулиганят. Первый день поболеют, а как снимем болевой синдром, они тут же за старое. Но перевязок, конечно, все боятся. Те, кто постарше, еще храбрятся поначалу, а малыши все одинаково реагируют. Коробочки храбрости помогают нам приободрить их, - рассказал Александр Юрьевич.

Шоу мыльных пузырей от Виталия Ильченко произвело фурор в зрительном залеФото: Марина КАЛИНИНА

ОСОБЫЕ ГОСТИ

На праздник пришли и те, кто редко покидает стены своего отделения - девочки из онкологии. Их иммунитет снижен, поэтому организм не может сопротивляться инфекциям, как у остальных детей. Ослабевает он и на фоне лучевой и химиотерапии. Поэтому их контакты с внешним миром врачи максимально ограничивают. На долю этих детей выпала борьба с тяжелыми недугами, вести которую приходится годами в больничных стенах. Поэтому для них концерт стал настоящим подарком.

Пациентам онкологического отделения особо нужна поддержка, ведь в больнице они находятся месяцамиФото: Марина КАЛИНИНА

- У нас лежат дети со всего края, - говорит Елена Ерега, заведующая отделением детской онкологии и гематологии Детской краевой больницы им. А.К. Пиотровича. - Как правило, их пребывание в стационаре измеряется месяцами. Это необходимо, чтобы уберечь их от осложнений после химиотерапии. Тем более что к нам попадают дети из отдаленных сел, где им не смогут оказать должную помощь в случае чего, да и наблюдение за их состоянием должно быть усиленное. Конечно, им не просто, но в больнице мы стараемся создать для них все условия. У нас налажен образовательный процесс для учащихся всех классов, чтобы никто не отставал от школьной программы. Мамы, если имеют такую возможность, лежат вместе с детками, даже самыми взрослыми. Нам самим так спокойней. Потому что когда мама рядом, ребенок чувствует себя комфортно. Так лучше для самого процесса лечения, чем когда они на разных концах телефона, и разговоры навзрыд. Здесь они как одна команда, идущая к своей цели. После процедур бывает, что нет у ребенка аппетита, а просыпается голод только к полуночи. Тогда мама может его накормить. У нас и кухня для этого есть круглосуточная.

ВЕРИМ В ЧУДО

Одна из пациенток онкоотделения, которой разрешили прийти на выступление, уже не первый год ждет чуда - подходящего донора для пересадки костного мозга. К сожалению, кровь родных брата и сестры не подошла девочке. Теперь поиск неродственного донора идет по всему миру. А ей остается только ждать и верить.

Многие впервые побывали на концерте в пижаме и тапочкахФото: Марина КАЛИНИНА

- Отпустить ее домой мы не можем, потому что ее костный мозг не производит клетки крови, она живет за счет переливаний. Если уйдет на пару дней, ее обязательно привезет обратно скорая, - рассказывает Елена Петровна. - Как только найдется донор, а мы все в это верим, подготовим девочку, проведем обследование и отправим на пересадку. А пока наша задача - поддерживать качество ее жизни, минимизировать осложнения.

Оказывается, отбором доноров костного мозга занимаются только крупные федеральные центры с запада России. Пару лет назад один из них привлекал доноров в Хабаровске, но только в рамках акции, потому что условий для обработки образцов здесь пока нет.

Врачи очень надеются, что эта служба будет развиваться, и на пересадку не придется куда-то ехать. Тем более что, когда был объявлен сбор крови для всех, кто хочет стать донором в Хабаровске, на призыв откликнулись тысячи неравнодушных жителей региона. Но, по словам специалистов, из этого числа для пересадки может подойти не больше половины - это в лучшем случае.

Маленькая Виктория Левчук спела ребятам свои любимые песниФото: Марина КАЛИНИНА

Дети и мамы из онкологического отделения - большая дружная семья. Они заботятся друг о друге и сопереживают чужой боли. Здесь нет чужих детей. Если кто-то голоден, его накормят всем отделением, плачет - утешат, как своего.

А «Сундучок храбреца», по словам врачей отделения, занял уже свое особое место в лечебном процессе. От игрушек в качестве приза за отвагу не отказываются даже шестнадцатилетние ребята. Ведь, несмотря на все современные технологии и материалы, лечение остается лечением, неприятным и болезненным.

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД

Для кого-то веселый праздник закончился внезапно, потому что случилось кое-что поважнее.

- Есть у нас в зале Вика? - спросил у ребят ведущий мероприятия Эдуард Грищук, развернув переданную записку. - Вика, тебя же сегодня выписали! Скоро поезд, мама уже ждет тебя на вахте, собирайся.

Девочка хоть и не смогла посмотреть вместе со всеми фееричное шоу мыльных пузырей от артиста Виталия Ильченко, зато сорвала аплодисменты зрительного зала. Ведь выписка - это то, чего ждут все, кто очутился в больнице.

- Выздоровление детей - это большая радость для нас, - поделился Иван Гончаров, главный врач Детской краевой больницы им. А.К. Пиотровича. - И прекрасно, что так много беспокойных, неравнодушных людей хотят помочь им скорее выздороветь. Ведь, когда у ребенка хорошее настроение, лечение идет проще. Это очень ценный вклад в наше общее дело - здоровье и благополучие подрастающего поколения. Смотрите, с какой надеждой в глазах они наблюдают за выступлением артистов. Каждый думает, что и он сможет оказаться когда-нибудь на их месте, чтобы дарить радость зрителям.