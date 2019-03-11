2019-03-11T08:03:56+03:00
Общество

Власти Камчатки выступили против идеи промышленного разведения нерки в Кроноцком заповеднике

Планы по строительству рыбоходного канала также раскритиковал Всемирный фонд дикой природы
Александра ШОПЕНКО
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Власти Камчатки выступили против идеи промышленного разведения нерки в Кроноцком заповеднике. Фото: Александра Филаткина, WWF РоссииВласти Камчатки выступили против идеи промышленного разведения нерки в Кроноцком заповеднике. Фото: Александра Филаткина, WWF России
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Инициатива по рыбохозяйственному использованию реки Кроноцкой в одноименном заповеднике, который входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, по сей день обсуждается в информационном поле. Напомним, что в конце февраля силовики задержали начальника научного отдела биосферного заказника Дарью Паничеву. В эксклюзивном интервью «КП-Хабаровск» она рассказала, что уголовное дело, по мнению самой Дарьи и ее коллег, связано с планами строительства рыбоходного канала на Кроноцком озере.

УГРОЗА ПРИРОДЕ

В пресс-службе правительства Камчатки отметили, что возведение рыбохода противоречит закону «Об особо охраняемых природных территориях» и положению об ФГУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник». Нормативные акты устанавливают запрет на ведение подобного рода деятельности.

- Что касается строительства на реке Кроноцкой, я против использования объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в промышленных целях. Как житель Камчатки скажу: мы никогда не поддерживали и не поддержим проекты, которые могут нанести вред нашей уникальной природе региона, - сказал Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.

План рыбохозяйственного освоения Кроноцкого озера, на самом деле, история давняя и был заявлен к реализации еще в середине прошлого века. Как сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы, проект предполагает связать рыбоходным каналом Кроноцкое озеро с Тихим океаном, что позволит создать в уникальном водоеме промысловое стадо нерки. Во время путины это принесет дополнительно 20 тысяч тонн ценной породы лосося и, по оценкам экспертов, прибыль в 120 миллионов долларов.

Однако финансовые выгоды не всегда идут рука об руку с пользой для природы. Научное сообщество считает, что из-за строительства рыбохода изменятся пути миграции животных и пострадает экосистема вокруг озера в целом.

- Сегодня в озере обитают две уникальные формы нерки и семь видов гольцов – все они занесены в Красную книгу Камчатского края. При попадании в водоем новых видов рыб и паразитов (что неизбежно), последствия для экосистемы, которая обособленно формировалась последние 12 тысяч лет, будут самыми печальными, - прокомментировал Сергей Коростелев, координатор программы по устойчивому морскому рыболовству Камчатского отделения WWF России.

Что касается начальника научного отдела биосферного заказника Дарьи Паничевой, то суд принял решение поместить ее под домашний арест. В связи с этим совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность уголовного преследования ученой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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