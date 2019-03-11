2019-03-11T09:44:45+03:00
Общество

Драку фанатов владивостокского «Луча» и хабаровского «СКА» пришлось разнимать полиции

Для того чтобы прекратить беспорядки им пришлось стрелять в воздух
Василий ЗАДУНАЕВ
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Драку фанатов владивостокского «Луча» и хабаровского «СКА» пришлось разнимать полицииДраку фанатов владивостокского «Луча» и хабаровского «СКА» пришлось разнимать полицииФото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"
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В воскресенье во Владивостоке состоялось дальневосточное дерби - местный «Луч» принимал на своем поле «СКА-Хабаровск». Игра получилась напряженной - обеим командам как воздух необходимы очки для того, чтобы подняться выше в турнирной таблице. К тому же хабаровский «СКА» продолжает декларировать задачу дойти до стыковых матчей и прорваться в премьер-лигу отечественного футбола.

Проигрыш Владивостоку, особенно после неудачного начала весеннего сезона, для них эту возможность зарывал. Напряжение, копившееся перед игрой, нашло выход в массовой драке фанатов «Луча» и «СКА-Хабаровск». Для того, чтобы разнять поклонников футбола, полиции пришлось стрелять в воздух.

- По мне, так ничего особенного не было, - рассказал один из «ультрас» «СКА-Хабаровск» на условиях анонимности. - Просто у полиции не выдержали нервы, и они стали стрелять. Это было прямо рядом со стадионом «Динамо». Вообще, заварушка началась еще в субботу. Поклонники «Луча» поймали наших фанатов, приехавших на игру, пытались поставить на колени, пинали пацанов - их было больше. Одного из наших полили из перцового баллончика и даже пытались порезать, куртку располосовали в лохмотья. В воскресенье инциденты продолжились. Драка у кафе - группу наших фанатов из шести человек разбили надвое машиной и тут же всем скопом «накрыли», потом пытались подраться у стадиона - там уже полиция начала стрелять. Еще одна схватка произошла в воскресенье вечером - десять наших шли на поезд, и на них напали двадцать человек приморцев. С «Лучом» всегда так - они очень агрессивные.

Приморские полицейские задержали троих участников инцидентов, все они фанаты владивостокской команды.

- В дежурную часть поступило сообщение о нарушении общественного порядка около торгового центра на улице Семеновской. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские задержали троих участников инцидента и доставили их в отдел полиции. В отношении задержанных жителей Владивостока 31, 20 и 19 лет составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство». Стоит отметить, что заявления от участников инцидента в полицию не поступали, - прокомментировали в УМВД России по Приморскому краю.

По словам собеседника «КП-Хабаровск», заявления на нападавших хабаровчане писать не стали, поскольку никто из них серьезных повреждений не получил. Драки происходили только между фанатами клубов, обычных футбольных болельщиков, приехавших поддержать свою команду, никто не трогал.

Во время игры за порядком на стадионе смотрел местный ОМОН. Это уже не первый подобный инцидент между фанатами двух дальневосточных команд, как правило, все их встречи заканчиваются массовыми потасовками.

Кстати, в дальневосточном дерби победу одержал «СКА-Хабаровск» со счетом 0:2. Сейчас армейцы находятся на 11 строчке турнирной таблицы. От четвертой позиции, с которой начинаются стыковочные матчи, их отделяют шесть очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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