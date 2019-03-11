Масленица не помогла: сильный ветер и снег обрушатся на Хабаровский край

Не помогло сжигание чучела зимы жителям Хабаровского края. Традиции - традициями, а у небесной канцелярии свои планы на начало весны. 12 марта в ряде районов региона ожидается снег, местами метель и ветер до 15-20 метров в секунду.

Нагрянет непогода в Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы края, а также на побережье Татарского пролива. По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, ветер до 20 метров в секунду ожидается в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

Снегопад, по прогнозам синоптиков, пройдет в Комсомольском, Полины Осипенко, Нанайском, имени Лазо, Ульчском, Охотском и Солнечном районах. Такое положение погодных дел сохранится в крае трое суток.

- Из-за ухудшения погоды возможны аварии на объектах топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, обрывы линий электропередачи, перехлесты проводов, нарушения в работе линий связи. Сильный ветер и снег могут стать причиной закрытия трасс «Лидога-Ванино», «Селихино-Николаевск-на-Амуре», отмены авиарейсов, увеличения количества ДТП, - отметили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

При возникновении угрозы жизни и здоровью, необходимо немедленно сообщить о случившемся по номеру: «112».