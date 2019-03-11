На Камчатке мужчина убил свою жену за пьянство на 8 марта

На Камчатке празднование 8 марта закончилось трагедией для одной из местных семей. Жила пара в частном доме. В общей сложности в браке они пробыли около восьми лет, а в 2016 году женщина родила ребенка. А в тот праздничный день жительница Петропавловска-Камчатского решила отметить его с друзьями, ее супруг в это время остался дома с их ребенком. Такое, к слову, происходило часто. По словам супруга, женщина любила выпить, иногда случалось и так, что она перебарщивала с количеством выпитого спиртного. Именно так и произошло 8 марта этого года.

Погостив у приятелей, 39-летняя жительница полуострова вернулась домой. Однако зайти внутрь помещения она так и не смогла – была слишком пьяна.

- По версии следствия, мужчина обнаружил ее лежащей на земле у входа в дом в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разозлившись, он схватил штыковую лопату, и нанес не менее двух ударов по голове женщины. В результате полученных травм головы потерпевшая скончалась 8 марта в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

В итоге сейчас 36-летнего мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи продолжают расследование этого преступления.