Женщина-судья отправила за решетку ОПГ студентов-националистов, создавших «Мужское государство» в Хабаровске

Мужское государство. Женщинам вход сюда строго запрещен. Гражданами этой интернет-страны являются только представители сильной половины человечества, ибо они – «высшие существа». Чтобы оформить «дочерний» филиал, нужно было пройти особое собеседование. Не каждому удавалось преодолеть этот фильтр. Но вот студентам из Хабаровска это все-таки удалось. «Великолепная четверка» создала группу в одной из соцсетей и гордо прозвала ее «МГ»- мужское государство.

СТУДЕНТЫ С ОСОБОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Дмитрий, Михаил, Иван и Евгений (все имена изменены – прим.ред.) – четыре молодых парня, самому старшему из которых был 21 год, стали фигурантами уголовного дела. Но как именно, расскажем по порядку.

- Привет, как вступить в вашу группу?

- Привет, а как ты относишься к национализму?

- Глупый вопрос, также как и к патриотизму! Куда без него?

Так проходил отбор для тех, кто хотел стать гражданами государства. В итоге в хабаровской интернет – стране для мужчин «жили» 22 человека. Среди них и наши парни, двое из которых в числе организаторов. Зарегистрировали «МГ» летом 2017 года. На закрытой платформе студенты обсуждали, как было бы прекрасно, если бы женщинам запретили занимать важные должности, ведь решения они принимают не обдуманно, чаще всего на эмоциях. Патриархат, по мнению парней, был самой приемлемой социальной организацией, а матриархат – ошибкой природы.

По некоторым данным, большинство участников группы не так давно расстались со своими девушками. Между собой они часто презирали особ, которые были падки на деньги, занимаются проституцией и просто ведут разгульный образ жизни.

Вместе с тем, объединяло парней не только идея абсолютного патриархата, но и национализма. Ребята считали, что лица не славянской национальности занимаются преступлениями и губят русских наркотиками.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД

Чуть позже к группе присоединился еще один парень – Игорь. Он оказался не из тех, кто сидит на месте и тихо обсуждает злачные темы. Он был человек – действие.

- Парень всячески провоцировал студентов, говоря, что стоит сходить отработать навыки стрельбы и готовиться к чему-то серьезному, - рассказывает источник «КП»-Хабаровск». – Есть информация, что он был подставным и работал в органах. Даже есть сообщения, где парни отказывались выходить на какое-то дело, а он продолжал их уговаривать.

Такая информация, действительно, гуляла по сети. Говорилось, что парни сами по себе не конфликтные и ни на что противозаконное так бы и не решились, если бы не этот самый «агент».

Уже осенью ребята поехали на шашлыки с пневматическими пистолетами, чтобы развлечься и потренироваться в стрельбе по бутылкам. Следователи до сих пор не могут ответить, к какому же страшному деянию парни все-таки готовились. А может и вообще ничего не планировали, а лишь поддались на провокации со стороны.

Затем граждане Мужского государства поехали обкидывать коктейлями Молотова заброшенное здание в Хабаровске.

Вдоволь натренировавшись, ребята созрели на настоящее дело - наказать нерусского торговца наркотиками. Нерусский или наркоторговец – что из этого сыграло ключевую роль для студентов – вопрос. Но в том самом ларьке, нерусского злодея, продававшего запрещенные вещества, играл сотрудник органов. Но совершить задуманное никому из четверых так и не удалось.

КТО ТАКОЙ ЭКСТРЕМИСТ?

Декабрь 2017-го. 6 утра. Силовики в масках с обыском нагрянули и в съемные квартиры, и в общежитие одного из хабаровских вузов, где жили ребята. По некоторым данным, студентам сразу объяснили, мол, сознайтесь в том, что вы-экстремисты, и вас отпустят. В итоге они согласились и дали признательные показания. По словам знакомых студентов, все они обычные молодые люди со своими увлечениями и интересами.

- В действиях подзащитного отсутствует состав преступления. Давайте разберемся, какие признаки экстремистского сообщества: у него должен быть организатор, состав организации должен быть стабильным, а действия - согласованными в целях реализации общих преступных намерений, - рассказывает «КП»-Хабаровск» один из адвокатов обвиняемых. -Даже лингвистическая экспертиза не подтвердила в переписке, что кто-то разжигает ненависть к какой-то национальности. И еще - молодые люди встречались в разном составе, это противоречит признакам экстремистского сообщества. Подзащитные просто-напросто не понимали, что значит быть экстремистом с точки зрения закона, поэтому в зале суда признали свою вину.

Практически несколько лет парни сидели в СИЗО, и искренне не понимали, почему за высказывание своей точки зрения им грозит реальное лишение свободы. Однако планирование по факту не существующего преступления дошло до суда, и все четверо молодых людей оказались за решеткой, но уже не СИЗО, а колонии.

ГОДЫ СУДА

Болтали про женоненавистничество, про «Россию для русских» и доболтались до срока в тюрьме. Несмотря на то, что прошли годы, о пробелах в обстоятельствах произошедшего, многое до сих пор неизвестно. Да, к слову, так и не понятно, есть ли вообще эти самые обстоятельства произошедшего.

Тем не менее, двоим студентам предъявили обвинения, как организаторам экстремистского сообщества, еще двум, как участникам. В Краснофлотском районном суде накануне всем четверым вынесли приговор.

- Организаторов экстремистского сообщества приговорили к 4 годам лишения свободы, участников – к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, - рассказывает Галина Трофимова, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. – Кроме того, в отношении организаторов избрано дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и лишение права заниматься определенной деятельностью, связанной с социальными сетями сроком на два года.

Примечательно, что за решетку их отправила судья-женщина. Представительница той самой гендерной принадлежности, которая так не полюбилась осужденным.

Скорее всего, сторона защиты попытается обжаловать решение суда, тем более, что приговор пока не вступил в законную силу.

Важная деталь. Хабаровское «МГ» прикрыли, а вот главный офис государства до сих функционирует. А там участников порядка 100 тысяч человек. Любопытно, кто их них окажется следующим на скамье подсудимых.