В Департаменте архитектуры города пройдет практическая конференция, посвященная обсуждению стратегии развития Хабаровска

Финал проекта по развитию городской среды Хабаровска, в котором уже приняли участие уже более 450 хабаровчан состоится 13 и 14 марта. Конференция завершает масштабное исследование потенциалов развития Хабаровска, которое организовала российская девелоперская компания «ТАЛАН» совместно с федеральной сетью “Центр прикладной урбанистики” и Открытым университетом интеллектуального развития человека.

Конференция завершает масштабное исследование потенциалов развития Хабаровска

Одним из основных результатов исследования стал выявленный запрос городского бизнеса, общественных организаций и представителей власти на возможность участия в совместном принятии решений. Наиболее часто возникал вопрос о стратегии развития города в связи с переменой столичного статуса.

Что получат хабаровчане на конференции?

В проекте по развитию городской среды Хабаровска приняли участие более 450 хабаровчан

Участие в проектировании городского пространства, которое станет новой точкой притяжения горожан в самом центре Хабаровска. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, заполните форму на сайте проекта урбанистика.талан.рф

Цель конференции: изучить существующие возможности и опыт того, как власть, бизнес и общество могут участвовать в развитии города

- Мы убеждены, что на примере принятия решений о локальных проектах развития городской среды возможно выстроить диалог, в котором сбалансированы мнения всех заинтересованных сторон и прийти к пониманию необходимости сходного подхода при формировании стратегии города в целом, - отметил наставник проекта, идеолог Центра прикладной урбанистики, эксперт школы моногородов “Сколково”, Санкт - Петербург.

Спикеры конференции:

Святослав Мурунов - идеолог Центра прикладной урбанистики, эксперт школы моногородов «Сколково», г. Санкт - Петербург.

Александр Холоднов, директор Института территориального планирования «Урбаника», г. Санкт-Петербург.

Юлия Корелина, руководитель проекта «Творческий центр «Фактуры» в торгово-развлекательном центре «Башкирия», г. Уфа.

Конференция состоится 13 и 14 марта, начало в 11:00.

Место проведения: актовый зал Департамента архитектуры, строительства и землепользования, г.Хабаровск, ул.Дикопольцева 17.

Регистрация на сайте: урбанистика.талан.рф