2019-03-12T07:24:47+03:00
Общество

В Департаменте архитектуры города пройдет практическая конференция, посвященная обсуждению стратегии развития Хабаровска

Цель конференции: изучить существующие возможности и опыт того, как власть, бизнес и общество могут участвовать в развитии города
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В Департаменте архитектуры города пройдет практическая конференция, посвященная обсуждению стратегии развития ХабаровскаВ Департаменте архитектуры города пройдет практическая конференция, посвященная обсуждению стратегии развития Хабаровска
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Финал проекта по развитию городской среды Хабаровска, в котором уже приняли участие уже более 450 хабаровчан состоится 13 и 14 марта. Конференция завершает масштабное исследование потенциалов развития Хабаровска, которое организовала российская девелоперская компания «ТАЛАН» совместно с федеральной сетью “Центр прикладной урбанистики” и Открытым университетом интеллектуального развития человека.

Конференция завершает масштабное исследование потенциалов развития Хабаровска

Конференция завершает масштабное исследование потенциалов развития Хабаровска

Одним из основных результатов исследования стал выявленный запрос городского бизнеса, общественных организаций и представителей власти на возможность участия в совместном принятии решений. Наиболее часто возникал вопрос о стратегии развития города в связи с переменой столичного статуса.

Что получат хабаровчане на конференции?

В проекте по развитию городской среды Хабаровска приняли участие более 450 хабаровчан

В проекте по развитию городской среды Хабаровска приняли участие более 450 хабаровчан

Участие в проектировании городского пространства, которое станет новой точкой притяжения горожан в самом центре Хабаровска. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, заполните форму на сайте проекта урбанистика.талан.рф

Цель конференции: изучить существующие возможности и опыт того, как власть, бизнес и общество могут участвовать в развитии города

Цель конференции: изучить существующие возможности и опыт того, как власть, бизнес и общество могут участвовать в развитии города

- Мы убеждены, что на примере принятия решений о локальных проектах развития городской среды возможно выстроить диалог, в котором сбалансированы мнения всех заинтересованных сторон и прийти к пониманию необходимости сходного подхода при формировании стратегии города в целом, - отметил наставник проекта, идеолог Центра прикладной урбанистики, эксперт школы моногородов “Сколково”, Санкт - Петербург.

Спикеры конференции:

Святослав Мурунов - идеолог Центра прикладной урбанистики, эксперт школы моногородов «Сколково», г. Санкт - Петербург.

Александр Холоднов, директор Института территориального планирования «Урбаника», г. Санкт-Петербург.

Юлия Корелина, руководитель проекта «Творческий центр «Фактуры» в торгово-развлекательном центре «Башкирия», г. Уфа.

Конференция состоится 13 и 14 марта, начало в 11:00.

Место проведения: актовый зал Департамента архитектуры, строительства и землепользования, г.Хабаровск, ул.Дикопольцева 17.

Регистрация на сайте: урбанистика.талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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