Побойтесь бога: на Камчатке неизвестные вынесли из храма драгоценные нательные крестики

Случилось все в ночь с 11 на 12 марта в Петропавловске-Камчатском. В день, когда у всех православных начинается испытание веры - Великий пост - злоумышленники решились на деяние не только против закона, но и против бога. Неизвестные разбили окно в алтаре храма преподобного Сергия Радонежского и проникли внутрь. Цель у злодеев оказалась далека от религиозных побуждений, потому что замаливать грехи никто не собирался. Из церкви пропали 12 нательных крестиков. В ассортименте лавки были представлены крестики из разных материалов: золота, серебра, дерева. Что успели, то и забрали, скрывшись с места преступления.

Как только неизвестный разбил окно храма, сработала сигнализация. Настоятель церкви вместе со сторожем осмотрели здание и вызвали полицию, но было несколько поздно, ведь грабители уже были далеко от места преступления.

- Алтарь, богослужебные сосуды, чтимые иконы храма не осквернены и не пострадали от действий злоумышленников. Ночью в храме работала бригада криминалистов, - рассказывает Виталий Малаханов, секретарь епархии в Петропавловске-Камчатском. – Насколько мне известно,часть нательных крестиков еще осталась в храме - украли не весь ассортимент.

Пока вопросов в этом преступлении больше, чем ответов, но в любом случае об инциденте уже осведомлены сотрудники региональной полиции.

- По данному факту мы проводим проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, - говорит «КП»-Хабаровск» Алла Иванова, руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. – Лишь по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 60 тысяч рублей.

Скорее всего, драгоценности уже сданы в ломбарды или проданы неустановленным лицам. Однако наказание в любом случае настигнет преступников.