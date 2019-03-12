Победительница фотоконкурса «Краса дальневосточной Росгвардии-2019» рассказала об участии в конкурсе

На почетное звание претендовали больше пятидесяти конкурсанток с разных уголков дальневосточного региона, в итоге призовые места достались Марии Колпаченко с Камчатки, Анастасии Пацеля из Приморья, Марии Косынкиной с Чукотки и Елизавете Суховой из Хабаровска.

СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

Самая красивая сотрудница дальневосточной Росгвардии служит на Камчатке. Зовут ее Мария Колпаченко. Старший лейтенант, помощник начальника отделения связи штаба управления Росгвардии по Камчатскому краю.

В конкурсе, организованном «Комсомольской правдой», приняла участие 51 девушка в погонах, победила - Мария. За нее отдали голоса 33 тысячи 11 человек.

- Как это получилось - для меня самой загадка, - рассказывает Мария Колпаченко. - Я, если честно, не очень люблю такие конкурсы и по возможности стараюсь их избегать, но тут не получилось. В кабинет зашла начальница нашей пресс-службы, сфотографировала меня прямо на рабочем месте, и я решила - почему бы не попробовать? То, что выйду в призеры конкурса, тем более займу первое место с таким огромным количеством голосов, я точно не ожидала. Это ведь простая фотография, сделанная безо всякой подготовки, и такой результат! Хотелось бы поблагодарить всех, кто за меня голосовал, своих родственников, родителей и друзей за поддержку, это очень неожиданно и … приятно. Голосовала не только Камчатка, у меня очень много друзей по всей России. Большое всем спасибо!

Высокие каблуки, модный мейкап, одежда от именитых брендов - это все не про Марию, хотя, конечно, без этого не обойтись. Ее стихия - спорт, особенно экстремальный - сноуборд, пейнтбол, туризм, благо, красивых и труднодоступных мест на Камчатке предостаточно.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

- Я в «связи» все время, вот как начала свою трудовую деятельность, так и работаю в подразделениях, занимающихся связью. Изначально служила в МВД, но как только образовалась Росгвардия, я перевелась сюда. Мне стало интересно, решила попробовать себя в новом направлении и не прогадала. Она ближе к военной структуре, чем к МВД, мне здесь нравится, все как-то более серьезно, что ли, - делится победительница подробностями карьерного пути с корреспондентом «КП-Хабаровск».

Кстати, на следующий же день, как подвели итоги голосования на сайте «Комсомолки», старшего лейтенанта на общем построении поздравил руководитель управления.

- Я, конечно, удивилась, когда вызвали, думала, это как-то связанно с Восьмым марта. Но меня поздравили с победой в конкурсе и даже грамоту вручили как самой красивой сотруднице Росгвардии на Дальнем Востоке. Было очень неожиданно и очень приятно. Почувствовала себя настоящей девушкой, несмотря на то, что большую часть времени приходится ходить в погонах, быть серьезной и ответственной, - отмечает собеседница.

Теперь, улыбается Мария, наверное, даже в личное дело запишут - «самый красивый сотрудник», от женихов точно отбоя не будет. Можно даже кастинг устраивать. А что? Я теперь официально первая красавица!