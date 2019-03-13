2019-03-13T05:41:45+03:00
Происшествия

Росавиация исследует обстоятельства задымления салона самолета в Хабаровском крае

На борту воздушного судна находилось 23 человека
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Росавиация исследует обстоятельства задымления салона самолета в Хабаровском краеРосавиация исследует обстоятельства задымления салона самолета в Хабаровском краеФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В самолете Bombardier Dash 8, следовавшем по маршруту Николаевск -на- Амуре - Хабаровск, сработал датчик задымления салона. Экипаж принял решение отменить полет и вернул воздушное судно на стоянку.

Инцидент, как отметили а авиакомпании, случился вечером, 12 марта во время выезда самолета на взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 23 человека, пострадавших нет. Всех иногородних пассажиров разместили в гостинице, местные жители отправились по домам.

- Оснований для проведения проверки по данному факту пока нет, поэтому мы не видим необходимости вмешиваться. Исследованием обстоятельств инцидента занимаются специалисты Росавиации, - прокомментировала Елена Барсукова, помощник дальневосточного транспортного прокурора.

По информации справочной хабаровского аэропорта, рейс вылетит в краевую столицу в 14:20, а прибудет в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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