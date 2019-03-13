«СКА-Нефтяник» в Хабаровске переиграл «Байкал-Энергию» из Иркутска

Это был первый матч полуфинальной серии в Хабаровске, всего таких, по новым правилам, будет несколько. Две игры пройдут в краевой столице, еще одна, или две, если потребуется, в Иркутске. Сражаться команды будут до трех побед, если сыграют «два на два» придется провести пятый матч, который и выявит победителя. Пока первая победа в серии осталась за хабаровчанами – 8:4.

По общему мнению всех, кто присутствовал в арене «Ерофей» игра получилась не очень острой, обе команды много сил потратили на регулярный чемпионат, четвертьфиналы и экономили силы.

Сибиряки, видимо, на победу в гостях особо не рассчитывали, делая ставку на игры дома, хотя во время матча все-таки смогли создать несколько острых моментов, в чем им немного помогли судьи. Например, назначив пенальти в ворота хабаровчан, который успешно реализовал Денисов. Но армейцы, даже без должной концентрации, все равно уверенно переиграли гостей.

- Встреча прошла под полным контролем хозяев, действовавших предельно прагматично и рационально, - отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяник» - Наши игроки умело варьировали темп игры, добавляя «газа» только в тех случаях, когда гости осмеливались на излишне дерзкие вылазки, санкционированные, опять же, самими хозяевами. Всякий раз, когда в воздухе зависала легкая видимость интриги, «красно-черные» стремительно расставляли необходимые акценты, уверенно доводя матч до логического завершения.

По мнению наставника команды из Иркутска, на последние игры команды очень сильно влияет акклиматизация. В частности недавний выезд в «Европу», после которого обе команды демонстрируют хоккей «без ножей», совсем не характерный для завершения чемпионата страны.

- У нас со СКА практически одинаковый календарь выезд оказался очень длинным - почти две недели, и сейчас идет очень сложная акклиматизация, - подчеркнул Андрей Рушкин, главный тренер команды «Байкал-Энергия». – Игра со стороны кажется вялой, немного непонятной, это скорее осенний, чем весенний хоккей. Поэтому такая игра и получилось. Конечно доминировал «СКА-нефтяник», мы попытались на контратаках играть, но уровень хабаровских хоккеистов выше, отсюда и такой результат.

Вторая игра серии пройдет сегодня на льду домашней арены хабаровской команды. Затем «СКА-Нефтяник» улетит в Иркутск, где проведет следующие игры полуфинала.

Кстати, свою первую игру провели «Динамо» из Москвы и уральский «Трубник». Хоккеисты из столицы выиграли со счетом 8:1.