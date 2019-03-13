Инвесторы свинокмплекса ТОР «Хабаровск» не выходят на связь после вспышки ящура и просят поделить убытки

Появление крупного свинокомплекса в Хабаровском крае теперь под вопросом. Дело в том, что в конце января этого года на предприятии была зафиксирована вспышка ящура, из-за чего пришлось умертвить и сжечь все поголовье - более 1.7 тысяч хрюшек. Убытки инвесторы комплекса просят разделить с краевыми властями и дать гарантию, что региональная казна и впредь будет страховать предприятия в случае подобных ЧС.

ЗАЛЕГЛИ

- На контакт инвесторы никак не выходят - разбежались. На наши звонки не отвечают. Прислали письмо и просят правительство края убытки, которые они понесли, поделить пополам с ними. Они готовы этот проект осуществлять, в случае, если мы с ними заключим дополнительное соглашение и в дальнейшем возьмем на себя убытки в случае ЧП типа произошедшего. Я думаю, что на это идти не надо, - рассказал Александр Шкурин, министр сельского хозяйства Хабаровского края.

Что примечательно: земли, которые просило предприятие под выращивание кормов в Вяземском и имени Лазо районах, были выделены - порядка 11 тысяч гектар пашни.

- Мне кажется, что они пытаются мягко говоря «соскочить» с этого проекта, но готовятся к весенним полевым работам. Собираются засевать соей, - добавил господин Шкурин.

Однако договор говорит об обратном. Власти края выделяют предприятия землю под выращивание кормовой базы, взамен инвесторы возводят свинокомплекс.

- Нет, так дело не пойдет. Мы заключали с ними договор под то, что выделяем эту землю под выращивание кормов. Мы предоставляем землю и льготы, а они строят комплекс и завозят животных. А теперь говорят: «Мы не будем строить комплекс, не будем завозить животных, давайте нам деньги, но мы будем засеивать все соей»… У нас это в договоре есть? - еще раз уточнил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края и получил ответ: «Нет».

УГОЛОВКА ЕСТЬ

Для выяснения причин возникновения очага ящура минисельхоз края обратился в СУ СКР по Хабаровскому краю, региональные УМВД и ФСБ. Силовики информировали о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение ветеринарных правил». Максимальное наказание - до двух лет тюрьмы.

Выяснилось, что предприятие задолжало 300 миллионов подрядчикам и субподрядчикам. Кроме этого, у комплекса открыта кредитная линия в одном из крупных банков России на 680 миллионов рублей, но «не хотят эти деньги брать».