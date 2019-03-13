Не испугалась и пожаловалась: работников больницы в Вяземском «разжаловали» из санитарок в уборщицы

Санитарку Вяземской районной больницы перевели в ранг уборщицы служебных помещений. При этом зарплату женщине сохранили, но теперь она не сможет получать надбавку в сто процентов от средней оплаты труда младшего медперсонала по региону, которая прописана в «майских указах» президента Владимира Путина.

- Мы не можем быть уборщиками служебных помещений, мы выполняем обязанности санитарок. Причем мы отучились на эту профессию - медицинская сестра по уходу за лежачими больными. Так мы работаем уже больше года, - рассказала Ольга Левшакова, сотрудница Вяземской районной больницы.

Как рассказала Ольга, только в приемном отделении санитарок, разжалованных в уборщицы, четыре. На ситуацию женщина пожаловалась главе Хабаровского края, который пообещал выяснить, как в больнице оформлен младший медицинский персонал.

- Здесь нет криминала, есть такое понятие, как деньги. К сожалению, мы живем в таком мире, где их ставят на первое место, а на второе - все остальное. Мы эту ситуацию меняем, поэтому я даю поручение: давайте мы весь младший медицинский персонал переведем на соответствующие должности. Это вопрос справедливости. Все, кто работает в поликлинике, в стационаре, они по штатному расписанию проходят как младший медицинский персонал или санитарка, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Проблема с младшим медицинским персоналом характерна не только для нашего региона, она носит общероссийский характер.