Пожар в доме в Комсомольске-на-Амуре унес жизнь трехлетнего ребенка

В одном из районов Комсомольска-на-Амуре - поселке Менделеева в девятиэтажном доме накануне вечером загорелась четырехкомнатная квартира, в которой жила многодетная семья. В момент трагедии дома находились двое детей.

Вызов о возгорании поступил в 16:18 часов. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что горит квартира на восьмом этаже. Дверь пришлось вскрывать с помощью бензореза, проникнув в жилище, спасатели нашли двоих детей 2015 и 2005 годов рождения без признаков жизни.

Пожар произошел квартире на восьмом этажеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Детей вынесли из горящей квартиры и передали медикам. Оба ребенка в тяжелом состоянии были госпитализированы в краевую больницу города Юности. К сожалению, трехлетний мальчик скончался, его 13-летняя сестра находится в тяжелом состоянии в реанимации, - сказали в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Из горящей квартиры пожарные вынесли двоих детейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На тушение пожара понадобилось полчаса. Огонь разгулялся на площади в три квадратных метра – в одной из комнат горели вещи и мебель. В ликвидации пожара участвовало 30 человек и восемь единиц техники.

Огонь разгулялся на площади в три квадратных метраФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ведомстве добавили, что в квартире, в которой произошла трагедия, жила семья с пятью детьми. Она состояла на учете в органах опеки как неблагополучная. Региональное управление Следственного комитета по факту гибели ребенка в пожаре возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».