Азартная пенсионерка из Магадана на валютных ставках "продула" почти 1,5 миллиона рублей

В конце февраля этого года жительница Магадана 1958 года рождения стала жертвой мошенников. Женщина зарегистрировалась на сайте, который маскировался под биржу. Дело шло хорошо, выигрыш рос, но до поры до времени.

После создания личного кабинета на фейковой бирже, к пенсионерке сразу же был приставлен личный менеджер. Он предложил женщине внести n-ую сумму на счет и попытать удачу, поиграв на изменении курса валют.

Пенсионерка пополнила личный кабинет на шесть тысяч рублей, устно разрешила менеджеру распоряжаться деньгами и стала ждать результата.

Удивлению пожилой жительницы Магадана не было предела, когда она увидела, что исходная сумма выросла. Не удивительно, что последующее предложение менеджера внести больше денег пенсионерка восприняла с энтузиазмом.

К тому же сотрудник «биржи» пообещал сделать все возможное, чтобы женщина выиграла как минимум вдвое больше.

- Пенсионерка приняла решение оформить кредит, не выходя из дома. Банк заявку одобрил, и в распоряжении женщины оказались один миллион 290 тысяч рублей. К этой сумме она добавила еще 100 тысяч рублей из своих сбережений и перевела все деньги на счет «биржи». После этого менеджер перестал выходить на связь, - отметили в пресс-службе главка МВД России по Магаданской области.

Жертва обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам теперь грозит до десяти лет тюрьмы.

МВД напоминает: о случаях мошенничества в Магаданской области вы можете сообщить лично в отделении полиции, либо по телефонам 02 (102 с мобильного) и 8 (4132) 69-66-55.