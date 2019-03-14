2019-03-14T08:00:39+03:00
Общество

Детей из бедных и богатых семей в Хабаровском крае будут кормить одинаково

С несправедливостью «раздельного питания» в школах покончат к первому сентября
Мария ИГНАТЬЕВА
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Детей из бедных и богатых семей в Хабаровском крае будут кормить одинаковоДетей из бедных и богатых семей в Хабаровском крае будут кормить одинаковоФото: Правительство Хабаровского края
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Вопросы школьного питания в Хабаровском крае снова оказались во главе информационной повестки региона. Несколько месяцев назад главу региона возмутило, что дети из семей с разным достатком питаются по-разному.

Сергей Фургал тогда упрекнул членов правительства: «Миллиарды тратим на себя, а ребенку — чай с булочкой?». После этого чиновники стали искать выход из ситуации, работать над тем, чтобы все дети вне зависимости от достатка их родителей, ели в школе одинаковую пищу.

По поручению губернатора, отметили в пресс-службе краевого правительства, специалисты уже проработали механизм, позволяющий в равных условиях питаться детям из малоимущих и многодетных семей.

Предполагается, что компенсация родительской платы за школьное питание таких детей будет осуществляться на условиях софинансирования из краевого и муниципальных бюджетов в соотношении 73 и 27 процентов соответственно.

Планируется, что содержимое в тарелках детей в школьных столовых станет одинаковым уже с начала нового учебного года. Уже рассчитана необходимая для этого сумма.

- Наша основная цель - единое меню для всех школьников. На сегодня в краевом бюджете на одного ребенка в учебный год заложена сумма из расчета 3100 рублей в южных районах края. После внесения изменений эта сумма увеличится до 8100 рублей в год, а в районах, приравненных к северным - 10 тысяч рублей, и в северных – 12 тысяч рублей. Всего на эти цели дополнительно в 2019 году потребуется 85 миллионов рублей, - сообщила Наталия Пудовкина, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Важно понимать, что речь идет лишь о первых четырех месяцах предстоящего учебного года. За оставшееся время эту сумму нужно будет пересчитать и заложить ее при принятии краевого бюджета на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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