Какой будет весна 2019 в Хабаровске - вопрос, который как никогда волнует дальневосточников. Особенно после такой объективно не обычной зимы. Погода и, правда, удивила жителей региона: ни снега, ни мороза, только пыль да сильный ветер. Теперь нужно выяснить, какой будет весна 2019 в Хабаровске. Придет ли в регион с большим опозданием зима, или же все-таки город начнет «расцветать» раньше времени. Разбираемся вместе с синоптиками.

Весна – понятие, разумеется, относительное. Метеорологи подходят к этому вопросу без лишней лирики, прибавляя к слову «приставку» климатическая. Так вот, климатическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха достигает отметки 5 градусов ниже нуля. Как оказалось, весна наступила в нашем регионе еще в феврале.

В марте практически во всех районах региона заметно похолодало, но даже при таком раскладе нельзя заметить, что в прошлые годы в это время было намного холоднее. Теперь осталось продолжить в том же духе, не изменяя тенденции, но что на это говорит нам погода, ведь такие вопросы решает только она.

- Вообще в Хабаровске климатическая весна наступает практически в конце марта – 21 числа. Но этот год у нас был не совсем обычный, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. – Мы этот порог перешли уже давно – в конце февраля. В Хабаровском крае уже даже плюсовые температуры были. В южных районах они выше нормы на 7-10 градусов. Но вскоре ситуация изменится, тепло сменит похолодание - будет на один градус ниже нормы. В центральных и северных районах также выше нормы на 5-6 градусов. По осадкам в регионе на данный момент как всегда дефицит.

По прогнозам синоптиков, дальше в регионе похолодает, но слабоположительные температуры все же сохранятся. По предварительным данным, в отдельные дни апреля в регионе будет теплее нормы. Как оно будет на самом деле – покажет время.