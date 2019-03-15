Извержение вулкана может начаться на Камчатке

Ученые предупредили о возможном извержении вулкана Безымянный на Камчатке. По оценкам сейсмологов, исполин может проснуться в период с 14 по 22 марта этого года.

В период активности вулкан Безымянный может выбросить пепел на высоту от шести до 15 километров над уровнем моря. Специалисты предполагают, что возможное извержение будет сопровождаться взрывом магматических газов, выбросами из жерла вулкана.

Также специалисты не исключают сход потоков из смеси вулканических газов, пепла и камней в восточном секторе исполина. Их протяженность может составить пять километров, а скорость – до 700 километров в час.

- В радиусе 20 километров от вершины находиться не рекомендуется. В ближайших поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск в зависимости от направления ветра не исключено выпадение до нескольких миллиметров пепла, - сказали в пресс-службе главка МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве также отметили, что воздушные суда в районе вулкана не пролетают, туристических групп в опасном радиусе не зарегистрировано.

Вулкану присвоен предпоследний цветовой код авиационной опасности – оранжевый. Пепловые облака могут подняться на 10-15 километров над уровнем моря, что угрожает международным авиаполетам.