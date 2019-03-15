Прекрасный Дальний Восток: топ предложений от жителей Хабаровского края в национальную программу развития округа

В Хабаровске обобщили и представили поступившие от жителей края предложения в проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Они касаются всех сфер и призваны повысить качество жизни в регионе. О чем идет речь – в материале «КП-Хабаровск».

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Идея создания национальной программы по развитию ДВ появилась на полях Восточного экономического форума в прошлом году. Ее основные задачи – прекратить отток населения, сделать качество жизни дальневосточников и социальное развитие регионов округа выше среднероссийского уровня, выйти на темпы роста ВРП до шести процентов в год и увеличить товарооборот и инвестиционное сотрудничество с другими странами.

Для решения этих задач была создана платформа, на которой общественники, чиновники и простые жители Дальнего Востока могли оставлять свои предложения, которые, как им кажется, смогут немного приблизить нас к вышеописанному идеалу. Так вот, таких предложений поступило более 17 тысяч, оставили их 23,5 тысячи жителей только Хабаровского края.

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Поддержка семей с детьми и увеличение рождаемости.

В идеале к 2025 году жительницы Хабаровского края должны получать материнский капитал на рождение первого ребенка в 500 тысяч рублей. Каждому малышу, который появился на Дальнем Востоке, должны вручить десять миллионов рублей. Третий и последующие дети в прекрасном будущем гарантируют семье полное погашение ипотеки. Кроме этого, среди предложений забытая «молочная кухня», в которой малышам до года бесплатно будут выдавать молоко.

Специальные меры для дальневосточников.

Здесь не менее интересно. Предлагается выплачивать ежемесячное пособие из бюджета страны тем, кто прожил в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям более 20 лет. Для них же просят восстановить возраст выхода на пенсию: мужчинам – 55 лет, женщинам – 50 лет.

Звание «Ветеран труда» предлагается присваивать всем, кто имеет стаж более 35 лет. Для них же – бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте. Также предлагается ежегодно компенсировать проезд к месту отдыха и обратно всем дальневосточникам. Либо обеспечить льготными авиабилетами жителей ДФО всех возрастов.

Доступность образования.

В этой части все по факту: мотивировать школьников поступать в учебные заведения Хабаровского края, восполнить нехватку кадров в сфере образования, снизить плату родителей за детские сады.

Новые школы надобно построить, старые - отремонтировать, центры профмастерства и его оценки открыть, автобусы для перевозки детей купить. Не забыли и о школьном питании – к 2025 году предлагается сделать его бесплатным для всех категорий детей.

Предложения по здравоохранению.

В числе мер по улучшению жизни в Хабаровском крае прозвучало модернизация 49 фельдшерско-акушерских пунктов, строительство 21 объекта здравоохранения, реконструкция и строительство санаториев.

В каждой школе к 2025 году должен быть свой медработник, учреждения здравоохранения должны быть оснащены самым передовым оборудованием, цены на лекарства снижены, а их качество возрасти за счет системы контроля.

Предложения по культуре.

А вот тут есть изюминка. Кроме капитального ремонта библиотек, строительства 34 культурно-досуговых центра, двух кинотеатров и пяти детских школ искусств, люди предложили возвести цирк в Охотске.

Конечно, в ближайшее время в Охотске цирк не появится. Но, чиновники уверены: раз люди это предложили, значит, есть потребность.

Предложения по спорту.

К 2025 году в каждом районе должна появиться ставка инструктора по физкультуре и спорту. Также в числе предложений: увеличить финансирование сферы для того, чтобы наши атлеты как можно чаще представляли регион на соревнованиях различного уровня.

В регионе, кроме этого, к 2025 году предлагается построить 14 пришкольных стадионов, пять бассейнов, трех лыжных баз. Люди также хотят, чтобы в регионе появились площадки для сдачи норм ГТО и 30 физкультурно-оздоровительных комплекса.

Жилье, городская среда и коммунальная инфраструктура.

Ставки по ипотеке в прекрасном Дальнем Востоке к 2025 должны варьироваться в пределах четырех-пяти процентов. Деньги на программу «Жилье молодым» должны увеличиться, тарифы на «коммуналку» выровняться до среднероссийского уровня.

Также должны появиться программы ликвидации ветхого и аварийного жилья, развития централизованного электро- и водоснабжения в селах. Кстати, в них же предлагается строить жилье по отдельной программе с привлечением федеральных средств.

Экология.

В крае к 2025 году предлагается создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, построить и модернизировать очистные сооружения и ликвидировать объекты накопленного экологического ущерба. Один из таких – хлорный цех бывшего целлюлозно-картонного комбината в Амурске.

Развивать предлагается газомоторный и электрический общественный транспорт и рекреационные комплексы. Количество и качество работ по восстановлению леса люди хотят увеличить.

Повышение транспортной доступности.

Здесь тоже все по факту: строить пункты пропуска, обновлять парки пассажирского транспорта, развивать морское сообщение и ж/д инфраструктуры Восточного полигона II.

Не забыли разработчики проекта и о возведении железнодорожной линии Селихин-Ныш с переходом через пролив Невельского и дальше на Сахалин.

Но одно из самых важных, что прозвучало во время презентации предложений, - это введение режима открытого неба. Аналогичный действует во Владивостоке, он дает возможность развиваться опережающими темпами, привлекать больше инфесторов, авиакомпаний и, как следствие, снизить цены на авиабилеты.

- Объективно, наш регион – самый удобный по расположению и по климату. Строительство хаба с режимом открытого неба поможет развитию авиаперевозок, что подтянет за собой внутрирегиональную составляющую, которые вызывают очень серьезный вопрос и требуют федеральной поддержки, - отметил Сергей Луговской председатель парламента Хабаровского края.

Предложения по программе «Дальневосточный гектар».

В прекрасном Дальнем Востоке обладателям бесплатных наделов будет предоставляться единовременная выплата, а к гектарам построят дороги. На пять лет владельцам участков отодвинут выплаты по кредитам, взятым на освоение земель.

А вообще, размеры дальневосточных гектаров предлагают увеличить и выдавать на строительство жилья гранты не менее 1,5 миллиона рублей.

Экономика.

Налог на прибыль в ДФО 2025 года предлагается сделать пятипроцентным, а НДС приравнять к нулю или тем же пяти процентам. Для малого бизнеса хотят установить «налоговые каникулы», а статус территории опережающего развития распространить на весь округ.

Восстановить предлагается промышленные предприятия, построить, в том числе и в районах, учебные заведения, которые будут выпускать кадры рабочих профессий, а также создать дальневосточный транспортный научно-образовательный кластер.

ИТОГ

- Особенность национально программы – получить запрос от жителей. Сделав предложение, они высказали свое мнение, свою позицию. 70 процентов людей сосредоточились на блоках вопросов: как развивать экономику, как сделать так, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока и как повысить уровень жизни. Для властей и разработчиков – это определяющий сигнал и теперь это должно получить отклик в программе, - сказал Виктор Калашников, зампред правительства Хабаровского края – министр экономического развития.

К 1 июня Хабаровский край должен сформировать проект своей части программы. Уже в сентябре вновь на полях ВЭФ ее должны утвердить. Срок реализации программы – до 2025 года с перспективой до 2035-го.