Из-за подозрения в пропаганде гомосексуализма в Комсомольске-на-Амуре отменили спектакль «Голубые и розовые»

Скандал разразился из-за трех заявлений, поступивших в отделение полиции Комсомольска-на-Амуре. Анонимы сообщили о том, что в театре «Мерак» детям поставили спектакль о пропаганде гомосексуализма с соответствующим названием «Голубые и розовые». Слух разлетелся молниеносно. Реагировать пришлось и сотрудникам полиции, которые оперативно начали работу с допроса школьников – артистов этого спектакля.

- Ребятам задавали вопросы именно про спектакль «Голубые и розовые», про группы в соцсетях, которые я веду, и не занимаюсь ли я пропагандой ЛГБТ, - отметила в разговоре с корреспондентом «КП»-Хабаровск» Юлия Цветкова, режиссер постановки. -К слову, детям по 13-15 лет, а на них давили и выворачивали их слова. Даже младший состав театра перепугался, узнав, что детей допросили.

В пресс-службе краевого УМВД также прокомментировали случившуюся ситуацию, разъяснив, что по факту трех обращений сотрудники ведомства проводят проверку.

Стоит отметить, что одной из самых вероятных причин обвинения режиссера постановки и ее спектакля в пропаганде секс-меньшинств, может быть «факультативная» работа Юлии. В соцсетях она ведет несколько групп: одна из них о феминистках и для феминисток, а другая – для сексуального просвещения.

Несмотря на все это, спектакль с неоднозначным названием «Голубые и розовые» совсем не о том. Тема – гендерные стереотипы и их проблемы. О девочках, которым с детства говорят о том, что они должны быть домохозяйками, о мальчиках, которым запрещено плакать. Но не о гомосексуализме и его проявлениях.

Аргументов оказалось недостаточно. Спектакль, который должны были показать в рамках фестиваля, отменили. Об этом сообщили в группе театра:

«Наш фестиваль отменен. Это сделала местная администрация - они настолько увлечены борьбой с ветряными мельницами, что видят пропаганду в детском творчестве. Нашего режиссера Юлию обвиняют в том, что она жила в Европе и привезла оттуда разврат и пропаганду. Мы в шоке. Мы будем искать, как показать наши постановки как можно шире - по России и по миру. Комсомольск - это место, где о правах человека не слышали и где названия цветов считаются».

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.