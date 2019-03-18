Суд в Хабаровске «прописал» чиновникам строгий режим на долгие годы

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного федерального инспектора по Хабаровскому краю Виталия Лукьянчука, бывшего заместителя председателя правительства края Сергея Игнатовича и бывшего регионального министра строительства Андрея Скоморохова.

Как сообщили в Генпрокуратуре, суд за взятки и мошенничество приговорил Лукьянчука к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 6,5 миллиона рублей в размере трехкратной суммы взятки.

Игнатович осужден за превышение должностных полномочий, посредничество во взятке и незаконное участие в предпринимательской деятельности к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ему также назначили штраф 6,5 миллиона рублей в размере трехкратной суммы взятки. Экс-чиновник лишен на 2 года права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Экс-министру строительства Скоморохову (превышение должностных полномочий) назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он лишен на 2 года права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

В судебном процессе установлено, что Лукьянчук в период с марта 2014 года по 25 ноября 2016 года представил по месту работы фиктивные сведения о том, что за счет собственных средств якобы приобрел авиабилеты для выезда в командировку. В результате ему незаконно перечислено из бюджетных средств свыше 1 млн. рублей.

Он же получил через Игнатовича взятку в виде ремонта в служебной квартире, приобретения бытовой техники и предметов интерьера на общую сумму свыше 3,4 млн рублей. За это он оказал содействие по заключению с коммерческой организацией государственного контракта на строительство объекта здравоохранения в одном из поселков Солнечного района Хабаровского края.

Сергей Игнатович будучи чиновником правительстве также участвовал в предпринимательской деятельности строительной компании «Инфра» и предоставлял ей преимущества и покровительство.

Так, Игнатович и Скоморохов при запросе предложений на заключение государственного контракта по строительству краевого бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре потребовали от директора организации-конкурента ООО «Исида» отказаться от дальнейшего участия в запросе предложений, что обеспечило бы безусловную победу подконтрольной Игнатовичу коммерческой фирмы. Также они подменили представленное компанией «Инфра» платежное поручение, которое не соответствовало предъявляемым требованиям.

По решению суда предметы взятки в виде бытовой техники и предметов мебели конфискованы в доход государства, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.