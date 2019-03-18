Конференция стала завершающим этапом исследования потенциала развития Хабаровска, организованного российской девелоперской компанией «ТАЛАН» совместно с федеральной сетью «Центр прикладной урбанистики» и Открытым университетом интеллектуального развития человека.

Спикерами выступили федеральные эксперты: идеолог Центра прикладной урбанистики, эксперт школы моногородов «Сколково» Святослав Мурунов, директор Института территориального планирования «Урбаника» Александр Холоднов, руководитель проекта «Творческий центр «Фактуры» в торгово-развлекательном центре «Башкирия» Юлия Корелина, а также региональные специалисты: Александр Ким, Денис Грось и Андрей Ганин.

Практическая конференция по городскому благоустройству прошла в Хабаровске

Организаторы проекта – российский девелопер «ТАЛАН», строящий в 14 городах России, отмечают, что только привлечение экспертов из регионов позволит разработать максимально полную и эффективную стратегию развития городов.

- Я благодарен компании «Талан», с ними мы познакомились два года назад в 2017 году, тогда был заключен первый договор на ряд домов в Гупровском городке и, вы знаете, это первая организация, не местная, которая рискнула прийти в Хабаровск по этой программе. Насколько я знаю, они не пожалели об этом. Это действительно был совместный труд, и я благодарен «Талану» за вовлечение в эту работу нашей молодежи, это здорово, это приятно потому, что молодой взгляд, энергия, энтузиазм и фантазии способны сделать территорию совершенно иной, чем ее представляем мы, - отметил мэр города Сергей Кравчук.

Практическая конференция по городскому благоустройству прошла в Хабаровске

Как пояснила директор по маркетингу российского девелопера «Талан» Наталья Гарифуллина, исходя из опыта работы в различных городах России, проблемы «муниципального пространства» схожи вне зависимости от региона, однако Хабаровск уже сейчас встал на путь их решения:

- Я уже второй раз в Хабаровске, и первое, что меня поразило – чистота и зелень вашего города. Мы – федеральный девелопер, работаем на рынке уже более 17 лет. На данный момент мы представлены в 14 городах России от Крыма до Владивостока, а в нашем портфеле 17 млн кв. м. земли. Ежегодно мы планируем прирастать на 3-4 новых города и к 2027 году будем уже в 43 регионах России. Разумеется, мы по долгу службы ездим в разные города и в 99% из них сталкиваются с одними и теми же проблемами – серая монотонная застройка. И потому вдвойне замечательно, что Хабаровск, напротив, идет в направлении перерождения, отказа от серости и создания действительно комфортной городской среды.

Практическая конференция по городскому благоустройству прошла в Хабаровске

Конференция прошла в два дня: 13 и 14 марта. Второй день был посвящен практике — участники не только определили проблемы и задачи развития территории, но и находили способы улучшения городской среды в Хабаровске. Принять участие в семинаре мог каждый желающий, информация о проекте доступна на сайте урбанистика.талан.рф

Модератор конференции и семинара, идеолог Центра прикладной урбанистики, эксперт школы моногородов «Сколково» Святослав Мурунов, поделился результатами мероприятий в Хабаровске и отметил, что проект еще не окончен, впереди – работа с городскими активистами по разработке технического задания на основе предложений хабаровчан.

Практическая конференция по городскому благоустройству прошла в Хабаровске

— Меня порадовало, что не мы навязали людям выход на внутренние улицы, и прилегающие территории, а сами участники пришли к тому, что большую часть функций благоустройства надо разделять: что-то оставлять на бульваре, что-то выводить на квартальную застройку. Это хорошая вводная для компании «ТАЛАН». Участники семинара предложили составить предложения к бизнес-сообществам и властям по благоустройству бульвара, а предложения по разнообразию полезных городу коммерческих площадей оставить на ГУПР и формировать предложения «ТАЛАНУ», - сказал Святослав Мурунов.

Практическая конференция по городскому благоустройству прошла в Хабаровске

В предложениях хабаровчан были пожелания, которые можно считать техническим заданием на застройку «ТАЛАНА». Речь идет о сценариях комфортной прогулки: с теплыми пространствами зимой, прогулочными зонами летом, интересной коммерческой частью, с хорошей эстетической средой, где ландшафт и деревья являются частью городского созерцания и не нуждаются в дополнительных арт-объектах. Хабаровск готов эстетически перерождаться за счет архитектуры и приведения в порядок городской среды.

Практическая конференция по городскому благоустройству прошла в Хабаровске

Специалисты Центра прикладной урбанистики будут продолжать помогать городским активистам составлять техническое задание на благоустройство:

- Это может запустить перезагрузку города. Третий этап – это передача компетенций. Городским сообществам нелегко взаимодействовать и достигать результатов сообща. Для этого Хабаровску необходима школа модераторов, но это уже следующий этап проекта - заставить идеи работать, - отметил Святослав Мурунов.