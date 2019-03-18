«Состояние ребенка – стабильно тяжелое»: стая бездомных собак напала на пятилетнего мальчика в Магадане

Случилось все на минувшей неделе, 16 марта, в Магадане. 10-летняя Кристина (имена всех героев изменены – прим.ред.) вышла прогуляться вместе со своей подругой и пятилетним двоюродным братом Максимом. Далеко от дома дети не уходили, находились практически на площадке, как вдруг услышали громкий лай. Обернувшись, они поняли, что к ним приближается стая бродячих псов. Разъяренные и агрессивные собаки напали на девочек и мальчика. К несчастью, рядом оказался лишь один прохожий, который поспешил на помощь.

Девочкам удалось избежать укусов собак, и они побежали домой звать на подмогу взрослых. Пятилетний Максим принял все укусы на себя. Когда родители и родственники пришли на место, то увидели, как у них на глазах стая уличных псов практически разрывает мальчишку. Около 5-7 собак, окружили ребенка и кусали его, не выпуская из пастей.

Спустя некоторое время собак все-таки удалось отогнать от мальчика. К дому по улице Приморской приехала скорая помощь, медики экстренно госпитализировали ребенка с серьезными травмами в областную больницу.

- Ребенок с серьезными травмами конечностей и туловища был прооперирован, - рассказывает источник. – Сейчас его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Как сообщает пресс-службы правительства Магаданской области, глава региона Сергей Носов, потребовал от муниципалитетов и правоохранителей решить проблему с бродячими псами. В итоге областной следственный комитет инициировал проведение проверки по статье «Халатность». Такая статья может грозить тем должностным лицам, которые по закону должны заниматься отловом и содержанием безнадзорных животных в Магадане.

- В настоящее время с целью установления всех обстоятельств произошедшего проводятся необходимые проверочные мероприятия, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Андрей Нестеренко, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Магаданской области. - Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы происшествия, медицинские работники. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку.

В ведомстве отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, но скорее всего оперативники все-таки возбудят уголовное дело.

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