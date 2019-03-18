2019-03-18T11:25:20+03:00
Общество

«Смотри, что творят?!»: школьники словно на железном коне прокатились по центру Хабаровска на крыше троллейбуса

Следователи по данному факту уже проводят проверку [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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«Смотри, что творят?!»: школьники забрались на крышу троллейбуса и прокатились на нем верхом, будто оседлав железного коня«Смотри, что творят?!»: школьники забрались на крышу троллейбуса и прокатились на нем верхом, будто оседлав железного коняФото: Социальные сети
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Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором двое подростков решили открыть в этом году сезон зацеперов. На вид мальчикам примерно по лет десять- двенадцать. Они забрались на крышу троллейбуса по лестнице со стороны задней части общественного транспорта и зацепились наверху машины, чтобы прокатиться с экстримом и ветерком.

Разумеется, школьники не подумали о том, что такое развлечение очень опасно и зачастую граничит с летальными исходами. Подобные трагедии уже случались, правда, признаться честно, многим уже начало казаться, что мода на зацепинг уже прошла, поэтому подобные инциденты стали крайне редкими. Это первый случай, зафиксированный в краевом центре, с начала 2019 года.

Случилось все в дневное время, поэтому очевидцами происходящего стали десятки хабаровчан, проезжающие в это время в центре Хабаровска. Один из них даже снял происходящее на камеру мобильного.

«Смотри, что творят?!»: школьники забрались на крышу троллейбуса и прокатились на нем верхом, будто оседлав железного коня.

- Смотри, что творят в Хабаровске. Посмотри, не боятся! Глянь, что делают. Вот творцы! Вот кошмар, - комментирует автор видеоролика, проезжающий в это время прямо за троллейбусом.

Об обстоятельствах произошедшего уже знают в МУП «Городской электрический транспорт». Руководство рассказало о деталях инцидента.

- Случилось это вчера, 17 марта. Школьники зацепились за троллейбус на остановке «площадь Ленина», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Костинская, директор МУП «Городской электрический транспорт» в Хабаровске. –К счастью, и проезжающие мимо водители, и сами пассажиры общественного транспорта увидели, что на крыше дети и сообщили об этом как машинисту троллейбуса, так и сотрудникам полиции. Где-то приблизительно на Комсомольской площади школьники спрыгнули с крыши и сбежали. Признаться честно, удивлена видеоролику, потому что давно в городе такого не было. После 20 марта мы снова соберемся на совещании, чтобы обсудить правила поведения в таких случаях.

Видеоролик не оставили без внимания и сотрудники регионального СК.

- С целью установление всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю инициировано проведение доследственной проверки, - отметил Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В очередной раз напоминаем, что зацепинг – опасное развлечение, которое чревато трагическими последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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