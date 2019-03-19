Извержение вулкана Безымянный на Камчатке: Командорские острова осыпало пеплом

На Камчатке продолжается извержение вулкана Безымянный, которое началось 16 марта. Исполин выбросил столб пепла на 15 километров над уровнем моря и вот, попутный ветер «пригнал» облако на остров Беринга с населением в 688 человек.

Извержение Безымянного сопровождается выбросами лавы и сходом потоков из смеси вулканических газов, пепла и камней. Камчатцы живут словно на пороховой бочке среди порядка 30 действующих вулканов. Но это их не пугает: «А куда деваться? Всегда так было», - разводят руками местные в ответ на расспросы удивленных «пришельцев» с материка.

Пеплопад сделал остров черно-белым. Фото: Евгений Мамаев

Стоит ли говорить, что пеплопад для Камчатки – как снег для Хабаровска или дождь для Санкт-Петербурга – явление обычное, но не менее завораживающее. Собственными глазами увидеть мир вокруг себя черно-белым – зрелище пугающее и удивительное одновременно. Причем мощный пеплопад, что прошел на острове Беринга, по заверениям автора снимков, - один из сильнейших, что ему довелось видеть.

- Вулкан выбросил пепел на высоту 15 километров, который благодаря попутному ветру долетел до Командорских островов. Уже через шесть часов начался обильный пеплопад на самом северном мысе острова Беринга - мысе Юшина. И остров стал черно-белым, - поделился на своей страничке в социальной сети Евгений Мамаев, заместитель директора по научной работе Государственного природного биосферного заповедника «Командорский».

Попутный ветер «пригнал» облако пепла на остров Беринга. Фото: Евгений Мамаев

По информации вулканологов, Безымянный продолжает «плеваться» лавой. По данным на 17 марта, лавовый купол продолжает расти. Над вулканом зафиксирована тепловая аномалия.