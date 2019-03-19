2019-03-19T12:50:14+03:00
Наука

Мы все проспали: у берегов Камчатки взорвался метеорит в 10 раз мощнее бомбы в Хиросиме

Ученые NASA рассказали о космическом явлении и его силе спустя три месяца [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Мы все проспали: у берегов Камчатки взорвался метеорит в 10 раз мощнее бомбы в Хиросиме. Фото: Simon Proud в своем аккаунте TwitterМы все проспали: у берегов Камчатки взорвался метеорит в 10 раз мощнее бомбы в Хиросиме. Фото: Simon Proud в своем аккаунте Twitter
Изменить размер текста:

О том, что метеориты имеют свойство падать, знали все, однако проследить это уникальное явление, а уж тем более спрогнозировать, удается крайне редко. Зачастую мы имеем дело с уже конечным результатом. Так и в случае с Камчаткой.

Там 18 декабря прошлого года в Берингово море упал огромный метеорит. Его мощный взрыв ученые NASA сравнивают с бомбой, сброшенной на Херасиму. Его выброшенная энергия оказалась десятикратной по своей силе в равнении с предшественником. Мощность – 173 килотонны в тротиловом эквиваленте. Специалисты отмечают, что взрыв камчатского метеорита второй по величине после случая в Челябинске в 2013 году.

У берегов Камчатки взорвался метеорит в 10 раз сильнее бомбы в Хиросиме.

Примечательно, что о падении метеорита, ровным счетом, как и о взрыве, камчатцы даже и не слышали. Как оказалось, астероид, упав в воду, не только спас жителей населенных пунктов полуострова, но и не нарушил их обычные ритмы жизни. Взрыва не было ни слышно, ни видно. Как полагают специалисты, астероид пронесся сквозь атмосферу со скоростью 32 километра в секунду под углом в семь градусов. На высоте больше 26 километров над уровнем Земли, метеорит взорвался, частично разрушился, значительно уменьшился в размерах и упал в море.

- Действительно такое было. Дело в том, что метеорит упал не просто в не населенном районе, а в море, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Данил Чебров, директор «Камчатского филиала геофизической службы РАН». – Поэтому ни его падение, ни взрыв никто не видел. Мы посмотрели сейсмические записи – там ничего не проявилось. Следовательно, он упал далеко от станции. А вот акустические сигналы удалось зафиксировать. Его исходный размер мне сейчас неизвестен, да и узнать об этом нельзя. Скорее всего, его можно найти, но он, боюсь, уже на дне моря. Можно предположить, что он принес на Землю какую-то космическую чуму, но разумеется, это выдумки.

Чудом явление удалось зарегистрировать японским спутником. Кадрами в своем аккаунте поделился Саймон Прауд, специалист по авиационной безопасности и метеоролог из Оксфордского университета. Поэтому метеориту все-таки подарят порцию внимания, и он не останется в тени лишь потому, что никто не увидел и не услышал его в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском крае школьниц поставили на учет из-за неуспеваемости
В Хабаровске начали реконструировать ТЭЦ-3
Студенты хабаровского вуза наворовали драгоценностей на миллион рублей
Китайские бизнесмены готовы помочь снести аварийные дома в Хабаровске
В Хабаровске решили сэкономить и объединили две структуры
Ребенок в Хабаровском крае вынудил машиниста экстренно остановить локомотив
Владельцы молочных ферм в Хабаровском крае получат больше 90 миллионов рублей
В Хабаровске нашли гараж, набитый алкоголем с поддельными марками
В Казахстане рассказали о перспективах переселения в Хабаровский край
В Хабаровском крае закрыли еще две ледовые переправы
Лучшие проекты ТОС в Хабаровском крае определит конкурс
Компанию в Хабаровске заподозрили в коррупции из-за нового работника
Больше 100 человек готовы заявить идеи по развитию Хабаровского края на конкурсе «Лифт»
В школы и детсады Хабаровска чужак не зайдет
Чиновники на Сахалине ответили за отравление школьников в заброшенном здании
Кулики из Австралии потеряли свои кольца в Хабаровском крае
В Хабаровске может появиться свой Мачу-Пикчу
Автобус с пассажирами снес иномарку на перекрестке в Хабаровске
У собак в Хабаровске появилась своя территория для прогулок
Студент-заочник с чужим паспортом почти разорил прокат сноубордов в Хабаровске
На подвозе воды в поселок под Хабаровском сэкономят за счет нового водопровода
Начинающие бизнесмены в Комсомольске освоят «Азбуку предпринимателя»
Должнику в Хабаровском крае пришлось выбирать между деньгами и телевизором