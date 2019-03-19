Мы все проспали: у берегов Камчатки взорвался метеорит в 10 раз мощнее бомбы в Хиросиме

О том, что метеориты имеют свойство падать, знали все, однако проследить это уникальное явление, а уж тем более спрогнозировать, удается крайне редко. Зачастую мы имеем дело с уже конечным результатом. Так и в случае с Камчаткой.

Там 18 декабря прошлого года в Берингово море упал огромный метеорит. Его мощный взрыв ученые NASA сравнивают с бомбой, сброшенной на Херасиму. Его выброшенная энергия оказалась десятикратной по своей силе в равнении с предшественником. Мощность – 173 килотонны в тротиловом эквиваленте. Специалисты отмечают, что взрыв камчатского метеорита второй по величине после случая в Челябинске в 2013 году.

У берегов Камчатки взорвался метеорит в 10 раз сильнее бомбы в Хиросиме.

Примечательно, что о падении метеорита, ровным счетом, как и о взрыве, камчатцы даже и не слышали. Как оказалось, астероид, упав в воду, не только спас жителей населенных пунктов полуострова, но и не нарушил их обычные ритмы жизни. Взрыва не было ни слышно, ни видно. Как полагают специалисты, астероид пронесся сквозь атмосферу со скоростью 32 километра в секунду под углом в семь градусов. На высоте больше 26 километров над уровнем Земли, метеорит взорвался, частично разрушился, значительно уменьшился в размерах и упал в море.

- Действительно такое было. Дело в том, что метеорит упал не просто в не населенном районе, а в море, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Данил Чебров, директор «Камчатского филиала геофизической службы РАН». – Поэтому ни его падение, ни взрыв никто не видел. Мы посмотрели сейсмические записи – там ничего не проявилось. Следовательно, он упал далеко от станции. А вот акустические сигналы удалось зафиксировать. Его исходный размер мне сейчас неизвестен, да и узнать об этом нельзя. Скорее всего, его можно найти, но он, боюсь, уже на дне моря. Можно предположить, что он принес на Землю какую-то космическую чуму, но разумеется, это выдумки.

Чудом явление удалось зарегистрировать японским спутником. Кадрами в своем аккаунте поделился Саймон Прауд, специалист по авиационной безопасности и метеоролог из Оксфордского университета. Поэтому метеориту все-таки подарят порцию внимания, и он не останется в тени лишь потому, что никто не увидел и не услышал его в прошлом году.