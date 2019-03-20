2019-03-20T11:18:35+03:00
Происшествия

Голод – не тетка: осужденный на Камчатке обматерил и ударил сотрудника колонии из-за очереди в столовую

Теперь сроки освобождения нарушителя тюремного режима под вопросом
Александра ШОПЕНКО
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Голод – не тетка: осужденный на Камчатке обматерил и ударил сотрудника колонии из-за очереди в столовуюГолод – не тетка: осужденный на Камчатке обматерил и ударил сотрудника колонии из-за очереди в столовуюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Порядки шестой исправительной колонии на Камчатке разозлили заключенного, который попал в тюрьму из-за грабежа с применением насилия. Мужчина хотел поскорее попасть в столовую и не желал стоять в очереди. Осужденный не смог скрыть своего раздражения и выплеснул его на начальника отряда.

Стоя в строю и нервно ожидая своей очереди, 34-летний бывалый сиделец начал возмущаться, мол, долго обслуживают. Делал он это громко, чем привлек внимание сотрудника колонии. На замечания «вскипающий» осужденный отреагировал отборной бранью в адрес начальника отряда.

Далее последовало требование выйти из строя и пройти в дежурную часть для разбирательства, но заключенного уже было не остановить. Мужчина быстрым шагом подошел к сотруднику УФСИН, ударил его рукой в плечо и толкнул в грудь. Все это осужденный сопровождал угрозами дальнейшего избиения начальника отряда.

До дальнейшего рукоприкладства дело не дошло – сотрудники колонии остудили пыл заключенного и пустили-таки дебошира в столовую утолить голод. Затем участники конфликта отправились в «дежурку» для выяснения обстоятельств, которые сыграли явно не в пользу вспылившего заключенного.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Максимальное наказание – до пяти лет тюрьмы. На свободу заключенный должен был выйти в сентябре следующего года. Теперь сроки его освобождения под вопросом, - отметили в пресс-службе главка ФСИН по Камчатскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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