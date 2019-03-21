Цена за доверие: на Камчатке наглый бухгалтер украла у бизнесменов почти 25 миллионов рублей, чтобы отдохнуть на островах

Жизнь 35-летней Кристины (имя изменено-прим.ред.) резко изменилась осенью 2016 года. Тогда ей предъявили обвинения по серьезным уголовным статьям, среди которых: мошенничество в особо крупном размере, совершение финансовых махинаций в особо крупном размере, а также подделка официального документа. Мама троих детей оказалась еще той преступницей, а руководители, обманутых ею предприятий, – жертвами доверительных отношений с ней. Но в бизнесе поговорка «доверяй, но проверяй», как никогда актуальна.

ЦИФРОВАЯ ВЛАДЫКА

Началось все еще в далеком 2012 году. Кристину взяли на работу бухгалтером в одно из крупных охранных предприятий Петропавловска-Камчатского. Сам бизнесмен жил не на территории России, а в Таиланде, полностью доверив все финансовые вопросы женщине. Она, недолго думая, решила проносить деньги мимо кассы. Иначе говоря, отбирать у работодателя прибыль. Да не по чуть-чуть, а по крупной, босс же все равно за морями, не заметит. Так собственно и случилось.

Сперва, она украла пять миллионов рублей, затем еще. Да и с документами все было в порядке. Кристина, разумеется, при себе имела печать организации, а подделывать подписи босса могла на пять баллов. Ей не составило труда совершить перевод денег со счетов предприятия на свои личные. И такие бухгалтерские ходы она совершала на протяжении почти пяти лет. Вплоть до осени 2016 года.

За это время Кристина успела стать супер миллионером, потому что лишила предприятие почти 22 миллионов рублей. Владелец бизнеса ни о чем не догадывался и даже не подозревал, что у него под носом самое доверенное лицо много лет водит его вокруг пальца.

ЖАДНОСТЬ БУХГАЛТЕРА СГУБИЛА

Кристина – неплохой специалист, поэтому работала в должности бухгалтера сразу в нескольких фирмах. Конечно, самая крупная – охранное предприятие. Это было ее любимое место работы, ведь больше, чем там она не украла нигде. Однако успела «наследить» в еще одной компании, которая занимается поставкой продуктов питания. Притом в этом преступлении она созналась оперативникам сама. Так зачастую обвиняемые поступают, чтобы иметь смягчающие обстоятельства при приговоре суда.

В итоге по старой же схеме она обманула предпринимательницу и украла у нее больше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Поменьше, чем на первом месте работы, но и прибыль у продуктового магната меньше, чем у охранного бизнесмена.

Всего у Кристины нашли шесть поддельных доверенностей, благодаря которым она совершала финансовые махинации. Примечательно, что в рамках расследования уголовного дела проверяли, не отметилась ли Кристина таким образом во всех организациях, в которых работала. Оказалось, что в других предприятиях она следовала закону, поэтому их прибыль осталась в целости и сохранности.

НА КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ

Спросите, куда тратила Кристина украденные миллионы - на все по чуть-чуть. Во-первых, ее бывший муж официально является владельцем модного магазина брендовой одежды во Владивостоке. Она вкладывала туда финансы, чтобы раскрутить бутик. Но это лишь малая часть из всего куша. Какая-то сумма ушла на ее дачу, а остальная на отпуск. Ездила она не в Приморье к бывшему супругу, а заграницу. Таиланд, Кипр - на путешествиях она не экономила. С собой она частенько брала детей и своего нового возлюбленного. Кафе, рестораны, курорты – Кристина практически ни в чем себе не отказывала. По должности бухгалтер, а по факту еще тот магнат.

Шкаф с миллионными скелетами Кристины открылся тогда, когда владелец охранного бизнеса провел эксперимент и на какое-то время принял на работу другого бухгалтера. Прибыль оказалась в разы выше, чем при обвиняемой. Доверительные отношения, которые выстраивались годами, треснули по швам. А во втором случае, женщина даже и не предполагала, что ее потихоньку обкрадывает бухгалтер.

- Сейчас в отношении 35-летней жительницы Петропавловска-Камчатского избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, -рассказывает «КП»-Хабаровск» Наталья Гудина, и.о. руководителя пресс-службы прокуратуры Камчатского края. - Санкция статьи по наиболее тяжкому преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В ведомстве отметили, что уголовно дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. Скорее всего, приговор будет отсрочен до тех пор, пока детям Кристины не исполнится 14 лет.