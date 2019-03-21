2019-03-21T09:52:49+03:00
Происшествия

Арестована замдиректора по финансам Кроноцкого заповедника на Камчатке по делу о многомиллионных хищениях

Оксана Терехова подозревается в том, что помогла похитить деньги из федеральной казны
Александра ШОПЕНКО
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Арестована замдиректора по финансам Кроноцкого заповедника на Камчатке по делу о многомиллионных хищениях. Фото: Кроноцкй заповедникАрестована замдиректора по финансам Кроноцкого заповедника на Камчатке по делу о многомиллионных хищениях. Фото: Кроноцкй заповедник
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Уже второго сотрудника Кроноцкого заповедника задержали силовики на Камчатке. В этот раз предъявили обвинение Оксане Тереховой, заместителю директора по финансам. Ей вменяют в вину пособничество при растрате. Вчера, 20 марта, суд поместил госпожу Терехову под домашний арест до 28 апреля этого года.

Оксана Терехова проходит по тому же делу о «генеральной уборке» тихоокеанского побережья Кроноцкого заповедника. В 2015-2016 годах компания ООО «Экология», выигравшая тендер, должна была очистить водоемы и бухты заказника от металлолома и ГСМ. Замдиректора входила в состав комиссии, которая принимала и подписывала акты о проделанной работе.

По аналогичной статье по делу проходит и начальник научного отдела Кроноцкого заповедника Дарья Паничева. Обоим женщинам вменяют помощь в хищении денег. Сумму правоохранители называть отказываются, однако известно, что сумма контрактов с ООО «Экология» составляла более 450 миллионов рублей.

Источники «КП-Хабаровск», знакомые с ситуацией рассказали, что, по мнению следствия, очистка была выполнена не полностью. В частности, речь идет о закопанных бочках и другом неликвидном металлоломе в бухте Ольга. К слову, в ней обитают редкие серые киты.

- До сих пор не предъявлена сумма ущерба, пока апеллируют стоимостью контрактов. Сейчас мы разбираемся в материалах уголовного дела, чтобы выстроить хронологию событий, - сказал Петр Шпиленок, директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Сотрудники заповедника и Дарья Паничева, с которой «КП-Хабаровск» удалось поговорить в аэропорту, связывают уголовное дело с попыткой рыбопромышленного освоения Кроноцкого озера. Речь идет о строительстве рыбохода, который свяжет водоем с уникальной экосистемой с Тихим океаном. Однако против проекта выступают Минприроды России, правительство и губернатор Камчатки, дальневосточный полпред Юрий Трутнев и природоохранные организации.

Отметим, что расследованием занимается Главное следственное управление номер шесть СК России, расположенное в Хабаровске. Комментариев от ведомства получить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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