Горячие завтраки для школьников-льготников в Хабаровском крае будут такими же, как у остальных детей

Пакет нормативных документов и поправок в региональное законодательство, которым предусматривается новый механизм финансирования школьного питания в Хабаровском крае, уже готов, до 1 сентября все необходимые изменения будут внесены, в том числе к краевой бюджет на этот год.

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала краевой министр образования и науки Алла Кузнецова.

- В новом учебном году все дети будут питаться одинаково. На предоставление одноразового горячего питания детям из малоимущих и многодетных семей из краевого бюджета в этом году будет выделено 86,3 миллиона рублей и еще 36,5 миллиона из бюджетов муниципальных образований, - отметила Алла Кузнецова.

Сейчас в краевом бюджете на одного ребенка в учебный год заложена сумма из расчета 3 тысяч 100 рублей в южных районах края. После внесения изменений эта сумма увеличится до 8 тысяч 100 рублей в год, в районах, приравненных к северу - до 10 тысяч рублей и в северных – до 12 тысяч рублей.

В 2020 году, по словам Аллы Кузнецовой, на школьное питание будет выделено около 335 миллионов рублей.

- Все социальные обязательства всегда исполнялись, поэтому сумма на школьное питание не только не уменьшится, а наоборот - будет расти. Питание для всех школьников будет равным, но конкретный состав меню определяется в каждой образовательной организации самостоятельно, - сказала Алла Кузнецова.

Несколько месяцев назад главу региона возмутило, что дети из семей с разным достатком питаются по-разному. Сергей Фургал тогда упрекнул членов правительства: «Миллиарды тратим на себя, а ребенку — чай с булочкой?». После этого чиновники стали искать выход из ситуации, работать над тем, чтобы все дети вне зависимости от достатка их родителей, ели в школе одинаковую пищу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Миллиарды тратим на себя, а ребенку - чай с булочкой»: Сергей Фургал раскритиковал систему школьного питания в Хабаровском крае. Чтобы обеспечить всех детей одинаковым завтраками и обедами, Сергей Фургал намерен лишить премий чиновников и сократить им зарплаты (подробнее..)

Богатый папа, бедный папа: разбираемся, могут ли дети в школах Хабаровского края питаться одинаково. Выясняем, как на самом деле кормят школьников из разных социальных групп (подробнее...)

Back to school: «Комсомолка» заглянула в рот школьникам из хабаровской столовой. Наш корреспондент выяснил, как на самом деле кормят детей, и действительно ли есть дискриминация среди школьников на богатых и бедных (подробнее...)