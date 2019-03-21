Морила голодом ради денег: жительницу Магадана признали виновной в издевательствах над приемным сыном

Суд вынес вердикт по резонансному делу об издевательствах приемной матери над ребенком в Магадане. Любовь К., как считают правоохранители, семь лет лишала ребенка достаточного количества пищи, из-за чего Валера К. в 11 лет весил как четырехлетний малыш. Все это ради пособия по инвалидности.

«КП-Хабаровск» уже рассказывала о подробностях дела, всколыхнувшего всю страну. Кратко напомним, что Валеру Любовь усыновила в 2008 году. Судьба мальчика непроста – он родился в магаданской колонии, где его биологическая мать сидела за убийство. Ребенка забрали в дом малютки, а потом перевели в детский дом, откуда он и попал в семью Любови.

ВЕРСИЯ СЕМЬИ

Сводная сестра Валеры рассказывала, что уже дома у мальчика обнаружились проблемы со здоровьем – организм ребенка не усваивал пищу. Из-за этого, по словам Екатерины, вес ребенка варьировался от 10,5 до 12 килограмм. Врачи поставили диагноз «Церебрально-гипофизарный нанизм».

- Он мог есть продукты из козьего молока, кукурузной и гречневой муки. Мясо ему было можно, но только протертое, чтобы не травмировать желудок. Валера кушал макароны из специальной муки, фрукты, творог, ему нужно было обязательно есть смеси в рамках лечения. Печенье, пирожные, торты ему давали специальные, где написано «без глютена», - говорила Екатерина, сводная сестра Валеры.

О проблемах мальчика, вспоминала Екатерина, знал весь Магадан. Врачи регулярно обследовали Валеру, семью часто навещали органы опеки. Сам ребенок был очень активный и общительный, занимался спортом и творчеством в доме для инвалидов, часто выступал на различных мероприятиях и конкурсах. В школе характеристики сплошь положительные, пока не обострилась болезнь.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

Однако у следствия другой взгляд на историю. Правоохранители считают, что Любовь систематически лишала ребенка еды и пичкала таблетками. В результате у мальчика искусственно сформировались симптомы заболевания желудка и кишечника.

Врачи были введены в заблуждение и мальчику на один год поставили инвалидность, за которую матери выплачивали пособие. Чтобы подтверждать инвалидность и дальше получать деньги, женщина, как считают следователи, продолжала издеваться над Валерой на протяжении семи лет. Как итог – ребенок был истощен, потому что приемная мама кормила его минимальным количеством пищи, необходимым для поддержания жизни.

- Ребенок был доставлен в поликлинику, где опытный врач определила, что ребенка просто не кормят, - сообщает главк СКР по Магаданской области. – Когда мальчик остался наедине с медработником, он подробно рассказал о происходящем. После этого ребенка устроили в другую семью, где ему обеспечили хорошие условия проживания.

ВЕРСИЯ ВТОРОЙ ПРИЕМНОЙ МАМЫ

Одна из первых, кто узнал историю сироты Валеры, стала Светлана Сулейманова. Она и усыновила ребенка. Произошло это в конце 2017 года, когда мальчик проходил очередное обследование. Женщина вспоминала, что чуть не разрыдалась, когда увидела ребенка. Валера был худым и бледным. Оставшись наедине со Светланой, мальчик рассказал о своем скудном питании и показал на таблетки, которыми его пичкала первая приемная мама.

- Мальчик сам показал, какие таблетки его заставляет пить мама, и где они лежат, тоже показал, - рассказывала Светлана Сулейманова. - Это были сильные слабительные «Бисакодил». А те препараты, что дали врачи — креон и кальций, так и лежали нетронутыми. Он сказал, что эти таблетки (слабительные - «КП») ему дают то одну, то три в день, в зависимости от его поведения. Причем он уже достаточно взрослый и понимал, что именно после приема этих таблеток ему становится плохо.

При этом, когда Любовь отлучили от приемного сына, мальчик пошел на поправку. Он наконец узнал о существовании шоколада и молочных коктейлей.

ВЕРДИКТ

Кроме издевательств над ребенком, следователи установили, что первая приемная мама Валеры предоставляла заведомо ложные сведения в ГУ «Управление Пенсионного фонда по Магадану» и ГУ «Магаданский социальный центр». Таким образом, с 13 ноября 2010 по 15 августа 2017 года она получила более 1,5 миллиона из российской казны.

Также ложные сведения Любовь предоставляла в Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, аптеку ОГАУ «Магаданфармация», ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Магаданской области». Ущерб был нанесен федеральному и региональному бюджетам. Сумма – свыше 2,5 миллиона рублей.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Мошенничество при получении выплат» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

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