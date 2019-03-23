В Хабаровске прошла оздоровительная прогулка

23 марта в парке Динамо прошла акция «Шаги здоровья». Десятки людей в это утро вышли на свежий воздух и, несмотря на мороз, чувствовали себя комфортно.

Акция поклонников здорового образа жизни началась с небольшой разминки. Фитнес – инструктор показал несложные движения, которые участники с радостью повторяли за ним. Затем медицинские работники читали лекцию. Их темой обычно является здоровье. Это может быть лекция, посвященная полезной пище или различным заболеванием.

Субботняя тема была приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Во время активной прогулки участники акции могут задавать интересующие их вопросы врачам, инструкторам физической культуры и тут же получить на них подробный ответ.

Прогулки с медицинскими работниками существуют с 2013 года, и многие жители Хабаровска не упускают шанса прийти на полезную для здоровья и бодрости акцию

- Уже седьмой год я принимаю участие в этой акции. – рассказывает Галина Ижбулатова, участница акции «Шаги здоровья». – Я очень люблю спорт, мне нравится заниматься скандинавской ходьбой. Здесь мы не только занимаемся физической активностью, но и общаемся друг с другом, дружим с врачами города, узнаем о правильном питании и здоровом образе жизни.

В Хабаровске "Шаги здоровья" начинаются в марте и заканчиваются в ноябре. Акция проводится еженедельно, каждую субботу в разных парках города. Узнать информацию о графике проведения можно на сайте - здоровыйхабаровск.рф.