2019-03-23T07:37:21+03:00
Общество

В Хабаровске прошла оздоровительная прогулка

Десятки горожан сделали выбор в пользу спортивного утра
Поделиться:
В Хабаровске прошла оздоровительная прогулка. ФОТО: Алексей Павлюк.В Хабаровске прошла оздоровительная прогулка. ФОТО: Алексей Павлюк.
Изменить размер текста:

23 марта в парке Динамо прошла акция «Шаги здоровья». Десятки людей в это утро вышли на свежий воздух и, несмотря на мороз, чувствовали себя комфортно.

Акция поклонников здорового образа жизни началась с небольшой разминки. Фитнес – инструктор показал несложные движения, которые участники с радостью повторяли за ним. Затем медицинские работники читали лекцию. Их темой обычно является здоровье. Это может быть лекция, посвященная полезной пище или различным заболеванием.

Субботняя тема была приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Во время активной прогулки участники акции могут задавать интересующие их вопросы врачам, инструкторам физической культуры и тут же получить на них подробный ответ.

Прогулки с медицинскими работниками существуют с 2013 года, и многие жители Хабаровска не упускают шанса прийти на полезную для здоровья и бодрости акцию

- Уже седьмой год я принимаю участие в этой акции. – рассказывает Галина Ижбулатова, участница акции «Шаги здоровья». – Я очень люблю спорт, мне нравится заниматься скандинавской ходьбой. Здесь мы не только занимаемся физической активностью, но и общаемся друг с другом, дружим с врачами города, узнаем о правильном питании и здоровом образе жизни.

В Хабаровске "Шаги здоровья" начинаются в марте и заканчиваются в ноябре. Акция проводится еженедельно, каждую субботу в разных парках города. Узнать информацию о графике проведения можно на сайте - здоровыйхабаровск.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни
Друг и сподвижник путешественника Вадим Цыганов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», в какой ситуации находится его знаменитый товарищ
Новости 24
В подарок ко Дню рождения Хабаровска свои двери распахнет настоящий рыцарский замок
В ЕАО достроили российскую часть моста через Амур
Хабаровск и Фуюань продолжают дружить
В Хабаровском крае на 12 ледовых переправ стало меньше
Погода в Хабаровске на 23 марта 2019 года: днем до -3 градусов, возможен небольшой снег
Пожар уничтожил баню с верандой и едва не добрался до дома биробиджанца
Мэр Хабаровска раскритиковал стройку в парке имени Гастелло
На камчатском предприятии работников безбожно заставляли чистить спецодежду
Жители Охотского района встретятся с губернатором Хабаровского края
Эшелон с сирийским оружием сделает первую остановку в Хабаровском крае в Новом Ургале
Комсомольчане пожаловались на неприятный запах после пожара на НПЗ
Сотни иностранцев в ЕАО сдали фиктивный экзамен по русскому языку
Рецидивисты в Хабаровске наладили торговлю крадеными окнами через интернет
В ТОСЭР «Комсомольск» скоро появится электричество
Коммерсанты попробовали бесплатно арендовать казенные земли в Хабаровском крае
Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедией
Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский край