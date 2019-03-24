В столице Камчатки в историческом центре появилась ситуационная и довольно протяженная «красная дорожка». Из грузовика высыпалось около восьми тонн рыбных отходов, которые источали далеко не ароматы ванили.

Виновного в незапланированном перфоманс нашли за 15 минут по камерам видеонаблюдения. Водитель грузовика вез отходы с предприятия по переработке рыбы, которое находится на улице Красинцев. Как оказалось, он плохо зафиксировал задний борт.

- Подобные инциденты недопустимы. Я поручил инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства Камчатского края разобраться, на каком основании через исторический центр города кто-либо считает возможным ненадлежащим образом перевозить отходы, а главе города – принять меры, в том числе административные, в части нарушения правил благоустройства. Все задействованные ведомства должны навести порядок в организации перевозки грузов по городу. Я имею в виду не только сегодняшнюю ситуацию, но и, например, перевозку из порта угля и других насыпных материалов. В то время, когда наши усилия максимально направлены на то, чтобы сделать Петропавловск чище и комфортнее для жителей и гостей, некоторые почему-то считают возможным проявлять безответственность и халатность, - сказал Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/698951" frameborder="0"></iframe> Восемь тонн рыбьих голов вывалилось перед зданием правительства Камчатки.Видео: Виталий Иваненко, мэр Петропавловска-КамчатСоциальные сети

Теперь водитель грузовика должен будет заплатить штраф за загрязнение дороги и за использование нештатного крепления для кузова. Компания-владелец машины также будет привлечена к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Максимальный штраф - до 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что последствия «рыбного инцидента» уже устранены, пользователи в социальных сетях продолжают отпускать острые шутки на эту тему. Некоторые даже предлагают скинуться на штраф водителю.