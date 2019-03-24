2019-03-24T07:42:49+03:00
Общество

Восемь тонн рыбьих голов вывалилось перед зданием правительства Камчатки

Отходы высыпались из грузовика, у которого был поломан задний борт [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Восемь тонн рыбьих голов вывалилось перед зданием правительства Камчатки. Фото: скриншот видеоВосемь тонн рыбьих голов вывалилось перед зданием правительства Камчатки. Фото: скриншот видеоФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В столице Камчатки в историческом центре появилась ситуационная и довольно протяженная «красная дорожка». Из грузовика высыпалось около восьми тонн рыбных отходов, которые источали далеко не ароматы ванили.

Виновного в незапланированном перфоманс нашли за 15 минут по камерам видеонаблюдения. Водитель грузовика вез отходы с предприятия по переработке рыбы, которое находится на улице Красинцев. Как оказалось, он плохо зафиксировал задний борт.

- Подобные инциденты недопустимы. Я поручил инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства Камчатского края разобраться, на каком основании через исторический центр города кто-либо считает возможным ненадлежащим образом перевозить отходы, а главе города – принять меры, в том числе административные, в части нарушения правил благоустройства. Все задействованные ведомства должны навести порядок в организации перевозки грузов по городу. Я имею в виду не только сегодняшнюю ситуацию, но и, например, перевозку из порта угля и других насыпных материалов. В то время, когда наши усилия максимально направлены на то, чтобы сделать Петропавловск чище и комфортнее для жителей и гостей, некоторые почему-то считают возможным проявлять безответственность и халатность, - сказал Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.

Восемь тонн рыбьих голов вывалилось перед зданием правительства Камчатки.Видео: Виталий Иваненко, мэр Петропавловска-КамчатСоциальные сети

Теперь водитель грузовика должен будет заплатить штраф за загрязнение дороги и за использование нештатного крепления для кузова. Компания-владелец машины также будет привлечена к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Максимальный штраф - до 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что последствия «рыбного инцидента» уже устранены, пользователи в социальных сетях продолжают отпускать острые шутки на эту тему. Некоторые даже предлагают скинуться на штраф водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Яхтсмен о шторме, в который попал Конюхов: Федору Филипповичу главное - пристегнуться и молить Бога, чтобы лодку меньше переворачивало
Мастер спорта международного класса по парусному спорту Юрий Фирсов подчеркнул «Комсомольской правде», что Конюхов единственный из российских путешественников, кто может справиться с такими проектами
Эксперт по выживанию - о сильнейшем шторме, в который попал Федор Конюхов: Его лодка способна выдержать и стихию, и долгое пребывание в сердце океана
Легендарный путешественник сообщил друзьям, что из-за бури, настигшей его у Южной Америки, океан слился с небом, а горизонт пропал
«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни
Друг и сподвижник путешественника Вадим Цыганов рассказал «Комсомольской правде», в какой ситуации находится его знаменитый товарищ [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Хабаровске
Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске
Матч «СКА-Нефтяник» - «Динамо» 23 марта: хабаровчане одержали первую победу в финальной серии суперлиги по бенди
Погода в Хабаровске на 24 марта 2019 года: днем до +1 градуса, без осадков
Миллионы на молоко: фермер из Хабаровского края выиграл грант на развитие бизнеса
В подарок ко Дню рождения Хабаровска свои двери распахнет настоящий рыцарский замок
В ЕАО достроили российскую часть моста через Амур
Хабаровск и Фуюань продолжают дружить
В Хабаровском крае на 12 ледовых переправ стало меньше
Погода в Хабаровске на 23 марта 2019 года: днем до -3 градусов, возможен небольшой снег
Пожар уничтожил баню с верандой и едва не добрался до дома биробиджанца
Мэр Хабаровска раскритиковал стройку в парке имени Гастелло
На камчатском предприятии работников безбожно заставляли чистить спецодежду
Жители Охотского района встретятся с губернатором Хабаровского края
Эшелон с сирийским оружием сделает первую остановку в Хабаровском крае в Новом Ургале
Комсомольчане пожаловались на неприятный запах после пожара на НПЗ
Сотни иностранцев в ЕАО сдали фиктивный экзамен по русскому языку
Рецидивисты в Хабаровске наладили торговлю крадеными окнами через интернет
В ТОСЭР «Комсомольск» скоро появится электричество
Коммерсанты попробовали бесплатно арендовать казенные земли в Хабаровском крае
Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедией
Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский край