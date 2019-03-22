Следователи проверяют информацию о загрязнении Амура в Хабаровске

Серьезное загрязнение Амура обнаружили экологи в районе базы «Дельфин» в Хабаровске. К этому привел залповый сброс из коллектора ТЭЦ-1. Подозрительная темная жидкость с запахом нефти выливалась в реку практически четыре часа.

Первыми тревогу забили любители холодового плавания. Они, кстати, первыми увидели радужную пленку, которой покрылась прибрежная территория базы «Дельфин» месяц назад. Новый сброс только подлил грязи в страдающий Амур.

- Из трубы коллектора шла высококонцентрированная взвесь и ее шлейф распространился на много километров вдоль берега. Я думаю, территория загрязнения больше десяти километров. Мы оповестили соответствующие органы, они сделали отобрали пробы воды и грунта в разных местах, в том числе и в отстойнике ТЭЦ-1. Итоговые результаты будут примерно через неделю, - рассказал Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

Предварительные результаты исследования показали: в воде почти нет нефтепродуктов, зато она богата железом и другими взвешенными веществами. По мнению экспертов, такая вода остается после промывки оборудования.

Особо стоит подчеркнуть, что ниже по течению от места сброса находится хабаровский водозабор. Дрон, запущенный экологами, показал, что разлив представляет угрозу для одного из ключевых объектов краевой столицы.

Свои проверки организовали природоохранная прокуратура и краевой главк СКР. Ведомства работают над поиском источника разлива, собственника предприятия и подсчитывают ущерб экологии. Виновнику грозит до 100 тысяч рублей штрафа.