2019-03-25T08:43:46+03:00
Спорт

Не смогли мы, не смогли: «СКА-Хабаровск» уступил «Сочи»

Надежды хабаровских болельщиков, что команда возьмет три очка, не оправдались
Василий ЗАДУНАЕВ
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Не смогли мы, не смогли: «СКА-Хабаровск» уступил «Сочи». Фото: ФК «Сочи»Не смогли мы, не смогли: «СКА-Хабаровск» уступил «Сочи». Фото: ФК «Сочи»
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Играли в это воскресенье на олимпийском стадионе «Фишт» в солнечном Сочи. Судя по стартовому составу, в котором был всего один нападающий, главный тренер хабаровчан, видимо, не рассчитывал на агрессивную игру своей команды, планируя свести матч вничью. Не удалось.

Хозяева начали игру очень активно, все время усиливая давление на хабаровчан. На 14 минуте, после фола в штрафной, капитан сочинской команды пробил пенальти и счет стал 1:0. Команда юга России начала доминировать на поле, практически все время владея мячом и угрожая воротам армейцев.

Второй мяч в ворота Опарина влетел на 57 минуте. За некоторое время до конца встречи Вадим Евсеев выпустил на поле двоих нападающих, и команда начала активно атаковать, пытаясь пробить «закрывшихся» в своей штрафной южан.

Несмотря на то, что СКА удалось заставить хозяев изрядно понервничать, забить армейцы так и не смогли. Счет матча 2:0.

- Разочарованы результатом. Мы не ставим перед собой принципиальную задачу победить в каждом матче, ведь каждая игра уникальна, и всё, что угодно, может случиться. Соперник многое не позволил нам сделать на поле, поэтому испытывали большие трудности в завершающей фазе. Считаю, что результат матча закономерный, и «Сочи» заслуженно стоит выше нас в турнирной таблице, - подчеркнул Вадим Евсеев, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» продолжает удерживаться на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата, «Сочи замыкает тройку лидеров. Следующую игру хабаровчане проведут на своем поле 30 марта с «Авангардом». Клуб занимает четвертую позицию в чемпионате, от армейцев его отделяет пять очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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