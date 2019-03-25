В Хабаровске в третий раз пройдет региональная выставка-ярмарка «Наш выбор 27». Традиционно палатки с дешевыми продуктами, ресторанные дворики и креативные зоны раскинутся от аллеи у "Черного тюльпана" до площади перед легкоатлетическим манежем. Какие сюрпризы ждут гостей ярмарки, а также концепция мероприятия – в материале «КП-Хабаровск».

МОРЕ УХИ И МОРОЖЕНОГО

«Наш выбор 27» в Хабаровске: что ждет гостей на третьей выставке-ярмарке. Фото: комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края

В этот раз мероприятие пройдет 15 и 16 июня и объединит в себе сразу два события, но о каждом по порядку.

В первый день состоится сама выставка-ярмарка «Наш выбор 27», центральным событием которой, традиционно, станет приготовление амурской ухи. В этот раз организаторы намерены побить свой же рекорд России и раздать более 20 тысяч порций супа. Еще одно новшество – рецепт блюда могут предлагать все жители Хабаровского края.

- По старой традиции мы решили растопить котел, который будет использован для приготовления ухи. Наши специалисты проверили его на прочность – все в порядке, котел в отличном состоянии. На выставке-ярмарке вновь установим рекорд России – будет приготовлено более 20 тысяч порций. Для сравнения - в прошлом году цифра составила 16,5 тысячи, - сообщил Николай Крецу, председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства региона.

«Наш выбор 27» в Хабаровске: что ждет гостей на третьей выставке-ярмаркеФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Готовить рекордную уху будут традиционно перед колесом обозрения, где появится главная сцена. В части подачи блюда изменений никаких – его будут раздавать в брендированных супницах. Организация очереди также останется прежней – в несколько рядов, а для маломобильных граждан будут предусмотрены «зеленые коридоры».

Второй день мероприятия пройдет под эгидой мороженого. По задумке, в парковую зону стадиона имени Ленина приземлится вертолет с волшебником на борту. Маг проедет на кабриолете до главной сцены и даст старт бесплатной раздаче мороженого. Организаторы и здесь хотят превзойти себя и безвозмездно отпустить 15 тысяч порций мороженого. Для сравнения, в прошлом году раздали шесть тысяч порций лакомства.

«Наш выбор 27» в Хабаровске: что ждет гостей на третьей выставке-ярмаркеФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Кстати, один счастливчик сможет встретить вертолет и покататься вместе с волшебником в роскошной машине. Для этого необходимо принять участие в конкурсе, все условия размещены на страничке комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края в социальной сети.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Проблем с развлечениями на выставке-ярмарке уж точно не будет. Традиционно откроются зоны для детей, мастер-классов, красоты, творческий маркет, ресторанный дворик, кинотеатр под открытым небом. Новшеством третьего «Нашего выбора 27» станет рыбный рынок. На двух тысячах квадратных метров откроются торговые точки, где гости мероприятия смогут купить свежемороженую продукцию, копченую и вяленую рыбу. Фишкой рыбного рынка станет ресторан под открытым небом, он будет установлен на специальном подиуме.

«Наш выбор 27» в Хабаровске: что ждет гостей на третьей выставке-ярмаркеФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Сейчас мы формируем меню, которое подготовили специально к выставке-ярмарке. Уже можно назвать несколько позиций – угостим посетителей крабсбургерами, рыбными наггетсами, фиш-энд-чипс, а также установим шарабан для запекания свежей рыбы. Использовать будем только дальневосточную рыбу – сазана, толстолоба, ленка и другие виды, - сказал Роман Горячев, шеф-повар ресторана «Амур».

Кстати, о ценах. Как и всегда, на ярмарке откроется гостевой дворик и фермерская зона, где гости смогут купить продукты местного производства. В этот раз одним из условий участия в акции стало снижение цен на 10-50 процентов.

Также на ярмарке откроется специальная зона для продажи продукции под маркой «Кусун». Напомним, что кроме морса под этим брендом выпускается мясная продукция с использованием дикоросов – облепихи, брусники, клюквы, а также вода от приморского производителя.

«Наш выбор 27» в Хабаровске: что ждет гостей на третьей выставке-ярмаркеФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Кроме этого, на выставке можно будет купить одежду и аксессуары с логотипом «Наш выбор 27». Толстовки, футболки, кепки будут продаваться и после мероприятия. Где - организаторы сообщат дополнительно.

Также на полях ярмарки заработает деловая зона, которая раскинется на Манежной площади. В шатре на 300 квадратных метров пройдет ряд встреч и обсуждений важных для экономики региона и всего Дальнего Востока тем.