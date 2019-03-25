На Камчатке безработный мужчина ради забавы тайно записал «хоум видео» с участием своей знакомой

Случилось все в ноябре прошлого года в Петропавловске-Камчатском - 39-летний житель краевого центра сидел без работы и решил примерить на себя роль режиссера. Творческий человек распыляться на художественные и документальные короткометражки не стал. Ставки он сделал на кино для взрослых.

Играть роли страстных влюбленных, по всей видимости, никто не согласился, но желание войти в историю кинематографа от этого не угасало. Поэтому мужчина решился на кардинальные меры - приоткрыть занавес в личную жизнь знакомой ему девушки.

По версии источника «КП»-Хабаровск», разумеется, ни о какой режиссерской мечте здесь не может идти и речи. У мужчины довольно странное представление о развлечениях и абсолютное отсутствие знаний о законах.

Став свидетелем пикантной сцены, в которой его знакомая занималась любовью, он не постеснялся и не вышел из квартиры. Вместо этого достал мобильный и снял «хоум видео» на телефон. «Актриса» даже и не предполагала, что в ее самую частную жизнь так беспардонно вторгся начинающий режиссер.

Дальше-больше. Став создателем и обладателем такого интересного фильма для взрослых, камчатец решил, что не может оставить его без внимания зрителей. В итоге он опубликовал видео в нескольких группах в сети.

Популярность к режиссеру все-таки пришла, но не от критиков, а от следователей. Примечательно, что обвиняемый таким образом не мстил девушке, не пытался заработать на фильме деньги, а сделал все это исключительно забавы ради.

- Уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя было возбуждено по статье «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его семейную и личную тайну», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Ильина, и.о. руководителя пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. – Расследование уголовного дела уже завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Дальнейшую судьбу режиссера решит суд. К слову, за нездоровое любопытство и странное чувство юмора ему грозит до двух лет лишения свободы.