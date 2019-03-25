2019-03-25T11:46:41+03:00
Происшествия

На Сахалине девушка сорвалась со смотровой площадки в Корсакове

По предварительным данным, она сама перелезла через ограждение [видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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На Сахалине девушка сорвалась со смотровой площадки в КорсаковеНа Сахалине девушка сорвалась со смотровой площадки в КорсаковеФото: Социальные сети
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ЧП произошло в семь часов вечера по сахалинскому времени на смотровой площадке, расположенной по улице Парковой в городе Корсаков. Как стало известно следователям, 28-летняя местная жительница перелезла через ограждение и сорвалась с горы.

Видео о том, как несколько человек, среди которых врачи скорой помощи, спускаются к пострадавшей, снял и опубликовал в местном паблике очевидец происшествия. Высота, с которой упала девушка, довольно существенная, внизу скалы, падение вполне могло закончиться трагедией.

- Девушка жива, - рассказала Ольга Чебыкина, старший помощник руководителя СУ СКР по Сахалинской области. – После осмотра врачами и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Сейчас Корсаковским межрайонным следственным отделом проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

По мнению пользователей социальной сети, девушка рисковала жизнью для того, чтобы сделать эффектное селфи. К тому же, как пишут корсаковцы, площадка сейчас находится не в лучшем состоянии – край обваливается и держится на честном слове.

Напомним, что в августе прошлого года на Сахалине, но уже в Макаровском районе, 22-летняя девушка ради красивой фотографии полезла на скалы, подошла слишком близко к краю, сорвалась и разбилась насмерть. Ее подруги вызвали полицию, но экипаж до места происшествия не доехал – сотрудники полиции сами попали в страшную аварию.

Девушка на Сахалине сорвалась со смотровой площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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